Los datos desmontan lo que piensa Fátima Diame sobre Guadalajara: no solo hay viejos

La saltadora de longitud Fátima Diame (Valencia, 1996) se enfrentó la pasada semana en La Resistencia, el programa nocturno de humor de Movistar Plus, a una de sus primeras entrevistas televisivas. Y lo hizo con polémica por la forma tan poco cariñosa con la que habló de Guadalajara, ciudad a la que recientemente se ha trasladado para comenzar a entrenar a las órdenes del mítico Iván Pedroso, que en las instalaciones municipales cedidas por la capital guadalajareña trabaja desde hace años junto a otras atletas consagradas como Ana Peleteiro tratando de potenciar al máximo su rendimiento deportivo.

La española, que se convirtió en olímpica el pasado verano durante su participación en los Juegos de Tokio 2020, mostró su gran espontaneidad ante las siempre imprevisibles preguntas de David Broncano, pero no estuvo hábil cuando el presentador le pidió a la joven que dijese algo sobre la ciudad en la que reside desde septiembre de 2021. "No tiene nada. Solo tiene personas mayores", respondió Diame sin pensárselo dos veces y metiéndose en un jardín, lo que provocó las carcajadas del público.

En ese mismo instante, Broncano ya vio la que se le podía venir encima a la deportista y le hizo una propuesta: "A ver, te voy a hacer un favor. Como tienes que volver a Guadalajara, esto lo cortamos y ahora dices que es la hostia. Es que si no la gente se va a enfadar".

Pero la cosa solo fue a peor porque en el plató había dos chicas de la localidad guadalajareña de Sacedón que acabaron de estropearlo todo. "¿Qué puede decir Fátima de Guadalajara, que lleva poco tiempo y no lo conoce", les preguntó el presentador. "Razón no le falta. No hay nada", respondió ni corta ni perezosa una de ellas desde su asiento, mientras que Diame seguía riendo en el escenario y ratificaba su teoría con un "¿Ves, ves?".

Como era de esperar y ya se olió Broncano, las palabras de la saltadora olímpica española no han sentado nada bien a una buena parte de los vecinos de Guadalajara, que así lo han hecho saber insistentemente a través de las redes sociales a lo largo de los últimos días. La indignación ha aflorado, las críticas han arreciado y en un puñado de ocasiones se han traspasado límites simplemente inaceptables. Varios usuarios de Facebook, una minoría con el orgullo guadalajareño herido, han utilizado los orígenes senegaleses de Diame para sugerirle no solo que se vaya de Guadalajara sino de España, el país en el que ha nacido, por el que compite y en el que se ha formado como enfermera.

La atleta guarda silencio

La atleta, al menos por el momento, guarda silencio y no se ha pronunciado públicamente sobre la fuerte polémica generada en la ciudad. A este respecto, fuentes del Ayuntamiento de Guadalajara han asegurado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que el consistorio se ha puesto en contacto con el entrenador de Diame para tratar de contactar con ella, pero que todavía "no ha devuelto la llamada".

Las mismas fuentes confían en poder aclarar la situación lo antes posible y, pese a que reconocen que las palabras de la saltadora han molestado, piden a los guadalajareños que no caigan en "insultos y descalificaciones" hacia Diame.

A través de Twitter, el concejal de Turismo de Guadalajara, Fernando Parlorio (Cs), ha invitado a la deportista a que ambos se conozcan personalmente en la oficina de turismo municipal para realizar desde allí "visitas guiadas por los monumentos de la ciudad". Además, ha sugerido a La Resistencia la grabación de uno de sus programas en la capital: "Tenemos un montón de cosas positivas que mostrar para todos los públicos".

De su lado, la teniente de alcalde Sara Simón (PSOE) ha publicado un extenso hilo en la misma red social poniendo en valor la vida social, cultural y gastronómica de Guadalajara, a la que define como una "ciudad generosa". "Nos encanta que grandes atletas vengan de todas partes y por eso nos esforzarnos en que se encuentren a gusto, cediéndoles nuestras instalaciones y buscándoles residencia para que se instalen de manera gratuita. En definitiva, ayudándoles", ha asegurado en la misma red social para fijar su postura a raíz de la polémica generada, aunque sin citar explícitamente en su caso a Fátima Diame.

Los datos desmienten a Diame

Más allá de las opiniones particulares que pueda tener cada uno sobre la ciudad en la que reside, la realidad es que la demografía desmiente la percepción que tiene Fátima Diame sobre Guadalajara.

En la capital guadalajareña no solo hay personas mayores, ni mucho menos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos al año 2020, solo el 17 % de sus habitantes superan los 65 años. Una cifra cuatro puntos inferior a la de Valencia, la ciudad originaria de la atleta, donde el 21 % de los vecinos superan esa edad. En Madrid, la capital de España, son el 20 %.

Además, Guadalajara es también una ciudad con una población más joven que la de Valencia, puesto que la edad media de los guadalajareños es de 42 años, mientras que la de los valencianos es de 45 años.

Según consta en el último padrón municipal, a 31 de diciembre de 2021 vivían en Guadalajara 21.583 personas mayores de 60 años y 66.089 menores de esa edad, tres veces más.

Y si Fátima Diame quiere conocer gente de su misma edad en Guadalajara también tiene muchas posibilidades de hacerlo, porque 10.041 guadalajareños tienen entre 20 y 29 años.

