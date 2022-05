La anécdota de Grison en Albacete hace reír a carcajadas al público de La Resistencia

Grison comenzó siendo el músico de La Resistencia, pero su papel en el programa nocturno de Movistar Plus ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo. Tanto es así que desde hace tiempo el público le considera uno de los pilares del espacio de humor junto con el presentador, David Broncano, al que llegó a sustituir en una ocasión durante su convalecencia por COVID-19.

El éxito del beatboxer -uno de los mejores especialistas del país haciendo ritmos y emitiendo todo tipo de sonidos con la boca- radica en su espontaneidad, en sus chistes sobre drogas y en las decenas de anécdotas que cuenta, a cual más surrealista.

La última de ellas ha sido una de las que ha desatado carcajadas más sonoras entre el público del programa. Y tiene a la ciudad de Albacete como escenario. Grison ha contado que antes de la pandemia, cuando ya era conocido por su participación en La Resistencia, decidió utilizar la aplicación BlaBlaCar para compartir los gastos de un viaje desde Madrid a Murcia que tenía que hacer en su coche después de actuar en la capital murciana.

"¡Hombre, tío, por ahorrarme 20 pavillos!", le ha dicho a Broncano ante la estupefacción del presentador, que ha asegurado que en aquella época el beatboxer ya estaba "forrado" gracias a su trabajo en la televisión. Además, ha reconocido que nunca le había contado a nadie la situación que protagonizó porque le define "como mala persona".

El caso es que Grison montó en su coche a "un notas que olía a chapapote". Pero ahí no quedó la cosa: "Según entra, me reconoce. El tío hablándome todo el rato, dándome la chapa con el programa. Así una hora. Pongo la radio, Rock FM. Y llega el notas y 'pum': me cambia la emisora y me pone reguetón".

¿Y qué hizo el músico ante tal afrenta? Ni corto ni perezoso, le dijo: "Oye, vamos a parar en Albacete a echar gasolina...". El público, que ya se olía la tostada, comenzó a reír y Grison confió los temores de todos los presentes: "Como un puto galgo en verano le dejé allí".

