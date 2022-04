Una castellano-manchega deja sin palabras a David Broncano: "Es guarrísimo lo que ha hecho"

El humorista y presentador David Broncano no vio venir lo que le tenía preparado Gema, una "embajadora" de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) de la localidad albaceteña de Villarrobledo que acudió como público a 'La Resistencia' (Movistar Plus+) y acabó protagonizando uno de los momentos más divertidos del programa del pasado martes, que contó con el cantante Pablo Alborán como invitado.

Todo comenzó cuando Broncano recibió un pañuelo manchego personalizado entre los habituales y curiosos regalos con los que cada día le sorprenden los espectadores que acuden al teatro Príncipe Gran Vía para presenciar en directo la grabación del espacio televisivo más exitoso de los últimos años.

"¿Esto qué es?", preguntó el cómico al público. Y fue Manolo, otro de los "embajadores" de AFA, el que cogió el micrófono no solo para responder a Broncano que se trataba del "pañuelo de hierbas típico manchego", sino para proponerle que el próximo año presente la comida solidaria que la asociación celebra cada año durante el carnaval de Villarrobledo. Aunque el humorista salió del apuro como pudo: "Vamos a ver, proponer cosas para un año después es algo de 2007. Que hay una guerra, muchacho. Yo no me puedo comprometer a nada para el año que viene".

Unas palabras que pronunciaba mientras que trataba de anudarse el pañuelo. "¿Esto es para el cuello?", preguntaba. Y fue en ese momento en el que invitó a Gema a subir al escenario para ayudarle a colocarlo de manera correcta.

"Es guarrísimo"

"Tienes justo 'doblao' donde va el muñeco con tu nombre", le recriminaba con gracia la castellano-manchega, no sin recordar que "lo hacen las voluntarias (de AFA) en el taller de costura". Pero quedaba lo mejor. El pañuelo llevaba una etiqueta con el dibujo de una manchega y un hueco en el centro. "¿Qué tiene la manchega debajo cuando se levanta el refajo?", preguntó Gema a Broncano doblando uno de sus dedos y colocándolo por detrás de la etiqueta a modo de grieta.

"Un momento, un momento, un momento. Es guarrísimo lo que me acaba de hacer. No lo he visto venir, la verdad. Un coño de mano la verdad que no...", acertó a decir el presentador de 'La Resistencia' asimilando lo que acababa de pasar.

"Estás boniquismo del tó", acabó diciendo Gema mientras terminaba de anudar el pañuelo a Broncano.

