El cómico Jaime Caravaca, despedido de 'La Resistencia': "Dejarse la piel no siempre es suficiente"

El humorista Jaime Caravaca ha anunciado a sus seguidores que ha sido despedido de La Resistencia. El cómico, que llevaba cuatro años encargándose del preshow del formato ofreciendo un monólogo al público, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que explica que ya no volverá al exitoso espacio de Movistar Plus.

"Va a parecer que últimamente, para ser cómico, subo vídeos que no tienen nada que ver con la comedia", comienza el murciano. "Pues sí, pero tengo que hacer este comunicado porque esta semana he sido despedido o me han echado o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia, el programa en el que he estado cuatro años".

Sobre los motivos que le han dado para prescindir de él, afirma que "parece ser que el programa va a tomar otra línea", en la cual "no encaja" su trabajo. Por este motivo, ha querido despedirse de todas las personas que en este tiempo han disfrutado de su trabajo en el espacio presentado por David Broncano. "Muchísimas gracias por todo lo positivo que me llevo, es el momento de iniciar otros caminos, decir adiós a esa etapa de forma inevitable, no puedo hacer nada al respecto, solo seguir adelante", concluye.

View this post on Instagram A post shared by Jaime Caravaca (@jaimecaravaca)

Junto al vídeo, el cómico ha escrito unas palabras sobre su inesperado despido. "Dejarse la piel a diario por algo cada día no siempre es suficiente". Y añade: "He sido despedido de La Resistencia, cuatro años de subidón que ahora deben convertirse en cosas positivas, con paciencia y con cariño. Ha sido un honor".

Tras hacer público su despido, el humorista ha cambiado la descripción de su perfil de Instagram, haciendo humor con esta nueva circunstancia en su vida profesional: "Cómico en varios programas, pero no en La Resistencia", se lee ahora en su cuenta.

Jaime Caravaca lleva dos décadas haciendo humor sobre los escenarios y vio nacer el formato La Resistencia, formando parte directa del mismo al encargarse de su preshow hasta que el programa ha decidido prescindir de él, comunicándole su despido esta misma semana.

El cómico define su humor como "una destruccion de lo gallardo, lo surrealista y lo parodico". Además, ahora mismo protagoniza un show conjunto con Marcos Martínez 'Grison', uno de los músicos de La Resistencia, que toca junto al director del programa, Ricardo Castella.

Precisamente, uno de los reclamos de ese espectáculo es el hecho de que ambos trabajaban en el programa de moda de la televisión de pago. De hecho, en el cartel del show se puede leer "desde La Resistencia", una frase que probablemente tendrá que ser modificada ahora que Caravaca ya no formará parte del formato.