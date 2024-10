Xuso Jones sale en defensa de Albacete por un comentario despectivo: "Es una ciudad tan bonica..."

Xuso Jones se ha convertido en las últimas horas en el mejor embajador de Albacete. El presentador y cantante ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que se deshace en halagos hacia la capital albaceteña y sus gentes. "Es una ciudad tan bonica..." ha afirmado.

Y todo como respuesta a todos aquellos que usan la despectiva frase de "Albacete, caga y vete".

"Yo no sé quién se ha inventado esa expresión, pero acabamos de rodar aquí y la ciudad no me puede parecer más bonica", ha asegurado Jones en referencia a la edición del programa que presenta en Cuatro -'Lo sabe, no lo sabe'- que ha tenido Albacete como escenario.

El murciano, que pese a la cercanía no había visitado nunca la ciudad castellano-manchega, reconocía que "he descubierto esta ciudad y me ha encantado" destacando la belleza de puntos como "el paseo de Lodares, el antiguo casino o la catedral".

Más allá de sus monumentos, Xuso Jones también ha destacado la simpatía de los albaceteños, "una gente más maja que las pesetas", ha agregado.

Por ello, ha reconocido que le da mucha rabia los que utilizan esta expresión para referirse a Albacete. "Primero visítala y después lo dices", ha sentenciado.