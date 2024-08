Xuso Jones: "El interés por saber quién es mi marido lo vivo con naturalidad. La gente es cotilla por naturaleza"

El 4 de junio de 2024, la blindada vida privada del cantante Xuso Jones (34 años) se vio sacudida ligeramente cuando vio la luz una información que sorprendió a propios y extraños, por lo desconocido para el gran público: el último fin de semana de mayo Jones contrajo matrimonio, en su ciudad natal, Murcia, con su pareja.

Así lo revelaron las periodistas Laura Fa (49) y Lorena Vázquez (48) en su pódcast, Las Mamarazzi. Hasta el pasado día 4 nada se conocía de los avatares sentimentales de Xuso, de tan discreto y reservado como es con su parcela más íntima. El hombre con el que selló su vida es anestesista de profesión.

Ése fue el único dato que trascendió. "Fue uno de los mejores días de mi vida. Es el amor de mi vida", confesó, días después, el poadcaster. Un día especial que podría haber "durado cuatro días", en sus propias palabras. Pese a su paso al frente, el interés por la vida privada de Jones ha ido en aumento.

El presentador murciano en el pasado Festival de Málaga, en marzo. Gtres

Hace unas horas, con motivo del estreno de su nuevo programa en Cuatro, en Mediaset España, Lo sabe, no lo sabe, EL ESPAÑOL ha entrevistado al murciano, quien, con total sinceridad, ha respondido a la pregunta más incómoda: la que concierne a su parcela más personal y familiar.

¿Cómo vive alguien como él, tan ajeno al papel couché, que los medios de comunicación focalicen su interés en su marido, anestesista de profesión? Jones resuelve al otro lado de la línea: "Lo vivo con la mayor naturalidad del mundo. Es una cosa normal. La gente es cotilla por naturaleza. Hay personas que lo son más y otros que lo son menos".

Ahonda en su idea: "No sé, a mí me puede interesar quién es la pareja actual de Angelina Jolie (49), por poner un ejemplo. No me gusta hablar de mi vida privada e intento que se mantenga en la mayor absoluta privacidad y, por más que me pregunten, ahí queda. Pero, vamos, que es lógico que haya ese interés".

En este punto de su reflexión, Xuso desea agradecer el trato que la crónica social, y la prensa en general, le dispensa: "Por otro lado, yo a la prensa le tengo muchísimo cariño, porque siempre me ha tratado bien, con mucho respeto y mimo. Por supuesto, está ese límite, pero creo que como todo el mundo. Y he sentido que, al menos en ese aspecto, se me está respetando".

Xuso Jones en un acto público, el pasado mes de julio, en Madrid. Gtres

Hace unos meses, hablaba así para Europa Press: "Yo lo he dicho siempre, me caso una vez y no me vuelvo a casar (…) Y es el amor de mi vida, por supuesto, y espero que dure para toda la vida".

El marido del presentador prefiere mantenerse en el anonimato y ni siquiera usa redes sociales, según el mismo señaló en una charla con la revista Semana. Tras asegurar que este enlace "fue un bodorrio por todo lo alto", apostilló: "Es anónimo y no tiene ni cuenta de Instagram ni Facebook ni nada".

Aunque en su momento se planteó la posibilidad de que Xuso Jones concediera los detalles de su enlace a una revista, ni ha sido así ni lo será. Según confirmaron a EL ESPAÑOL, al presentador nunca le ha interesado ser personaje del corazón, y "sabe cómo va el negocio".