El PP pregunta a Page si sigue "confiando" en Ábalos y el PSOE recuerda la "corrupción" de la etapa Cospedal

El exministro Jose Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. Foto: Pool.

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha expresado este martes que el PSOE debe valorar el 'caso Koldo', ya que los que están investigados y pasarán por el juzgado son "varias personas de confianza del presidente del Gobierno, el jefe de Emiliano García-Page, algunos números 2 de su partido o el exministro José Luis Ábalos".

Así lo ha expresado la 'popular' con motivo del inicio del juicio del 'caso Koldo', cuestionando si el PSOE regional y el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, "sigue confiando en Ábalos" actualmente.

"Llegó a decir que Ábalos era un buen compañero al que le tocaba lidiar con asuntos espinosos, pero que confiaba plenamente en él", ha recordado.

Por otro lado, sobre el juicio del 'caso Kitchen' y la petición de la abogada del PSOE solicitando que se investigue a la exsecretaria general del Partido Popular y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, Agudo ha afirmado que "desde el PP no suelen hacer valoración de asuntos relacionados con expresidentes de Castilla-La Mancha".

"No lo hacemos con Cospedal como tampoco lo hacemos con el señor Bono, ni el señor Barreda, ni los chanchullos que últimamente se van conociendo", ha asegurado.

Agudo ha afirmado que tampoco se meten "en el trabajo de la justicia". "No lo hacemos en ninguno de los casos que se están ahora mismo juzgando en los distintos tribunales y juzgados y cuando haya sentencia firme la valoraremos como siempre lo hacemos, con el máximo respeto a la justicia", ha sentenciado.

El PSOE saca pecho

Por su parte, la portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha aprovechado el inicio del juicio por el 'caso Koldo' para recordar que "en Castilla-La Mancha las mascarillas ofrecidas por Víctor de Aldama fueron rechazadas".

En cuanto al juicio del 'caso Kitchen', ha señalado que se trata de un asunto que viene a "poner blanco sobre negro que la única sombra de corrupción que ha habido en esta región fue durante el gobierno del PP con la señora Cospedal, presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha".