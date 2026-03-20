Críticas al Plan Rector de Uso y Gestión de las Lagunas de Ruidera: "Su contenido es restrictivo y no da soluciones"

La asociación de usuarios 'Aromas de Ruidera' ha mostrado su "profunda decepción" con el proyecto del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y ha anunciado que presentará alegaciones al documento publicado a finales de febrero en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En concreto, consideran que su contenido resulta "restrictivo y no favorece el desarrollo sostenible del entorno".

Según han detallado en un comunicado, el proyecto aprobado inicialmente por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta "contradice absolutamente" el anuncio realizado por el presidente regional, Emiliano García-Page, avanzando la tramitación de una ley de turismo "moderna y ampliamente consensuada".

"El borrador del PRUG mantiene una línea similar al texto que no llegó a aprobarse en 2021 y supone un cúmulo de prohibiciones, sin buscar soluciones. El documento no logra congeniar lo social, lo medioambiental y lo económico y el preámbulo ignora la realidad previa de la zona", ha lamentado.

Además, alertan que el proyecto se tramita sin haber aprobado previamente planes esenciales como el de emergencias y contraincendios o el de urbanismo, una circunstancia que "impidió la aprobación del anterior PRUG".

Y cuestionan la continuidad de diversas limitaciones, como la prohibición de determinadas actividades económicas o de ocio, entre las que cita restricciones a la producción de madera, a la pesca en algunas lagunas, al uso de embarcaciones en verano o al baño en determinados espacios.

Por último, critican la decisión de derribar una infraestructura hotelera adquirida recientemente por la administración regional, con un presupuesto cercano al millón de euros, y adjudicada a la empresa pública Tragsa.

"Modificación sustancial"

Por ello, la asociación ha reclamado "una modificación sustancial" del proyecto para convertirlo en "una herramienta que impulse una economía y un turismo sostenible, respetuosos con el disfrute de la naturaleza".

Entre las propuestas está que el PRUG no se apruebe sin contar previamente con los planes de emergencia y urbanismo, además del fomento de la gestión forestal sostenible, la limpieza del carrizo para prevenir incendios o el impulso de actividades agroganaderas y cinegéticas.

También potenciar las actividades deportivas, especialmente las acuáticas. Y ampliar las zonas de baño ante la elevada afluencia de visitantes y crear cinco nuevas zonas habilitadas para el baño en distintos puntos del parque, además de mejorar las infraestructuras existentes con servicios como aparcamientos, socorristas o aseos.

Por último, solicitan revisar la memoria económica del proyecto para priorizar inversiones en mantenimiento y limpieza frente al incremento de partidas destinadas a investigación.