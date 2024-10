Page no descarta que los casos de corrupción se conviertan en un "ciclón" y terminen con el Gobierno de Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su "preocupación" por los casos de corrupción que "llevan meses goteando en el PSOE", alertando de que la situación puede acabar convirtiéndose en un "ciclón".

Así lo ha expresado en una entrevista con el periodista Carlos Herrera, en su programa matinal 'Herrera en Cope', donde ha celebrado que para su tranquilidad personal no tiene "ni idea acerca del 'caso Ábalos'".

"Estoy preocupado porque llevamos meses y meses viendo un goteo incesante de informaciones", ha afirmado, a la vez que ha avisado que todos los casos de corrupción han terminado tumbando gobiernos en democracia.

Al respecto, ha apuntado que la corrupción en el Gobierno de Mariano Rajoy desembocó en una moción de censura que acabó con el Ejecutivo 'popular' en 2018, dando pie a los gobiernos del PSOE y elevando a Pedro Sánchez a la Presidencia.

"A mí no me consuela que el listón sea el PP, que perdió el Gobierno por la corrupción. No es el listón por el que se debe medir el PSOE", ha avisado.

Unas declaraciones que van más allá de las palabras que ya profirió hace unos días en una visita a Sevilla, donde fue preguntado sobre el informe de la UCO acerca del 'caso Koldo'. Un documento que revela que el exministro José Luis Ábalos tuvo "un papel relevante y de responsabilidad y la trama corrupta". Desde la capital andaluza, el líder castellano-manchego pidió "dejar trabajar a la justicia" e indicó que ya "habrá tiempo para valorar las cosas".

Conferencia de Presidentes

Por otro lado, Page ha puesto en valor la relevancia de las comunidades autónomas en algunos casos que parecen urgentes en política. Por ello, ha anunciado que este mismo miércoles pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes de forma inmediata.

"Llevamos ya un año de legislatura nacional y autonómica. Se habla continuamente de crisis migratorias o de la vivienda y no se ha convocado a los presidentes autonómicos en este tiempo. Tenemos mucho que ver con una parte de los problemas que se están discutiendo", ha afirmado el presidente.

Aeropuerto de Ciudad Real

Acerca de que el Gobierno de España pueda convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro para albergar inmigrantes, ha insistido en que no sabía nada y se enteró de la noticia "por la prensa".

Tras alertar este martes durante el Debate del Estado de la Región en las Cortes castellano-manchegas que este proyecto incumpliría la ley, durante su intervención en Cope ha criticado que el Ejecutivo nacional no solo no ha avisado, sino que "ha habido un intento de ocultar la idea a Castilla-La Mancha".

"No nos han consultado, más bien al contrario, hemos conocido por la prensa que el 1 de octubre hubo una reunión, en la que estuvo la Delegación del Gobierno, donde se planteó esta cuestión", ha afirmado.

Por último, respecto a la información que apunta a que la sociedad que gestiona el aeropuerto tuvo alguna relación con Víctor de Aldama, uno de los cabecillas del 'caso Koldo', Page ha recordado que a la Junta "también quisieron colocarle mascarillas defectuosas" durante la pandemia, un hecho que el Gobierno regional rechazó inmediatamente.

Ley de antecedentes penales

Por otro lado, Page ha calificado de "aberrante" la aprobación de la ley de antecedentes penales, que permitirá reducir penas de prisión a etarras. "No puede decirse con tranquilidad que es una mera transposición de la normativa europea", ha criticado.

Además, ha valorado el voto a favor del PP, por el desconocimiento de que el proyecto de ley incluía una enmienda que beneficia a 40 presos de ETA, como "una negligencia muy grave de quienes no se leen los papeles en el parlamento".

"No es forma de abordar ningún problema, menos todavía uno tan grave como el de las relaciones con las víctimas del terrorismo", ha sentenciado.