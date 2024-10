Este es el aperitivo favorito en Castilla-La Mancha: se toma por la tarde para "matar el gusanillo"

Comer entre horas es una costumbre plenamente arraigada entre la población castellano-manchega, que se decanta por aperitivos salados que se consumen preferentemente en el propio hogar, por la tarde y con el objetivo de "matar el gusanillo".

Así se extrae del estudio 'Un país de picoteo' realizado por Snack'in For You, la marca de aperitivos de la multinacional de la alimentación Sigma. Las principales conclusiones regionales del análisis se han hecho públicas coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre.

De acuerdo con el informe, los productos salados del perfil de las patatas fritas o palomitas (13 %) son los preferidos por la población castellano-manchega, seguidos de lafruta (10 %), los frutos secos (9 %), los embutidos (8 %) y los quesos (7 %). Y un 9 % toma el aperitivo más de dos veces al día.

Razones para elegir snack

Si bien la posibilidad de darse un momento de placer (18 %) o el sabor (15 %) son las principales razones esgrimidas a la hora de elegir su snack, la preocupación por la salud ya es tan importante (12 %) como el hecho de que el producto resulte sabroso, siendo también destacada la predilección por productos naturales y no procesados (6 %).

Según ha informado Snack'in For You, esta orientación hacia lo saludable "está abriendo las puertas a nuevas formas de consumo de aperitivos compatibles con una dieta equilibrada en la que el sabor no está reñido con el valor nutricional de lo que se come".