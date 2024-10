El PSOE votará a favor de la imputación de Ábalos como prueba de que Sánchez desconocía sus negocios

En el PSOE insisten en construir un cortafuegos que separe a José Luis Ábalos de Pedro Sánchez. Fuentes del partido aseguran que el presidente del Gobierno desconocía las actividades de su ex mano derecha, que las noticias les han pillado por sorpresa y confirman que votarán a favor del suplicatorio para imputarle.

La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo pidió al Congreso de los Diputados que acredite que Ábalos es diputado, después de conocer el informe de la UCO en el que se revela su "papel relevante y de responsabilidad" en la trama. Se trata del primer paso antes de cursar un suplicatorio para imputar a Ábalos.

El suplicatorio será remitido a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que tras una audiencia a Ábalos, emitirá un informe que será votado en el Pleno del Congreso de los Diputados. Según confirman en el PSOE, todavía el partido de Ábalos -está suspendido de militancia a la espera de expulsión- votarán a favor del requisito para que el Supremo pueda procesarle.

Si bien el votar a favor es una práctica habitual en estos casos, el PSOE lo presenta como un símbolo de que Sánchez desconocía sus negocios.

A pesar de la importancia que ha tenido Ábalos en el partido y en el Gobierno, los socialistas insisten en despejar balones fuera e insisten en que Sánchez le destituyó en julio de 2021 por motivos distintos a las actividades que se están conociendo ahora.

Cuando Sánchez destituyó a Ábalos lo hizo ante la sorpresa de gran parte del partido y nunca dio explicaciones a nadie sobre los motivos. Si le hubiera destituido por lo que está viendo la luz ahora, significaría que el presidente del Gobierno era conocedor de posibles actividades delictivas de su mano derecha.

En las últimas horas, ministros como la portavoz Pilar Alegría o Óscar López han vuelto a decir que no tenían ningún tipo de sospecha sobre las actividades de Ábalos antes del pasado mes de marzo, cuando estalló el caso Koldo y los socialistas pidieron su acta de diputado para iniciar el expediente para su expulsión.

Incluso en aquel momento sorprendió una reacción tan dura contra Ábalos, ya que aún no se sabía cuál podía ser su papel en la trama. Fuentes del PSOE aseguran que se han ido enterando "al mismo tiempo que todos los demás" de las informaciones que han salido.

Desde el partido comentan que tampoco eran conscientes de que el exministro pudiera tener unos gastos desorbitados. Según ha publicabo El País, en Ferraz empezó a llamar la atención que el secretario de Organización pasaba al partido gastos muy elevados por desempeñar su labor. Fuentes del PSOE aseguran que cuando se revisaron esos gastos "no pitó nada".

Clima de nerviosismo

Después de conocerse el informe de la UCO, Ábalos mostró su disposición a declarar voluntariamente como testigo, pese a estar aforado, "para aclarar las falsedades que el informe" supuestamente vierte sobre él.

En el PSOE están confiados y no consideran que Ábalos pueda tirar de la manta, porque aseguran que no hay manta de la cual tirar, por un lado, y por otro porque él no ha dejado de ser fiel a las siglas del partido. Esto se ha visto durante las votaciones que se han producido en el Congreso, donde su escaño cuenta mucho en un contexto de extrema debilidad parlamentaria.

"Además, toda la gente de su época está muy tranquila", aseguran fuentes de Ferraz. Sin embargo, el clima de nerviosismo es evidente, y es que el escándalo le ha estallado a Sánchez en un momento político con el viento en contra.

De hecho, algunos de sus socios ya están dando muestras de incomodidad. Podemos, que estuvo en el Gobierno a la vez que Ábalos, ha dicho que es "poco creíble" que Sánchez desconociera la relación de Ábalos con la trama investigada porque "fue su mano derecha".

El portavoz de los morados, Pablo Fernández, pidió este lunes "explicaciones" a Sánchez y al partido que depure responsabilidades más allá de Ábalos y al "máximo nivel" dentro del PSOE.