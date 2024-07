Vox sale al paso de la "cortina de humo" de los sueldos en las Cortes de Castilla-La Mancha y carga contra Bellido

No podía ser de otra manera. Vox Castilla-La Mancha no se calla en la polémica de los salarios en las Cortes autonómicas y ha salido al paso de la propuesta del PSOE para impulsar cambios legales que permitan a los grupos parlamentarios renunciar a cobrar sus sueldos y subvenciones en la Cámara, una iniciativa socialista que ha sido refrendada por el propio presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

"Es una cortina de humo", ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, Iván Sánchez, señalando directamente a los acuerdos alcanzados por el PSOE y el PP en las últimas semanas para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha y hacer una Ley de Integridad Pública, consensos con los que el partido de Santiago Abascal está siendo muy crítico.

"Lo que están intentando es desviar la atención para que no se hable de las paguitas que quieren repartirse el Partido Popular y el Partido Socialista, para que los políticos sigan cobrando cuando dejen de trabajar", ha declarado Sánchez en rueda de prensa haciendo referencia a la "paguita camuflada" que, según Vox, contiene la citada Ley de Integridad.

"Cobrar por no trabajar"

Iván Sánchez ha explicado, en este sentido, que desde Vox "nadie ha hablado del tema de sueldos, nadie se ha opuesto al tema de que la gente tenga que cobrar por trabajar, y lo que está haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista, en especial el Partido Socialista, es desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es que cuando acabe la legislatura se van a repartir más de 20 millones entre más de 175 altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha, para cobrar por no trabajar".

Los dirigentes de Vox en Castilla-La Mancha no se bajan, por tanto, de la posición crítica que provocó el pasado domingo la reacción del PSOE para promover cambios en las Cortes y que los grupos políticos puedan renunciar, si quieren, a cobrar sus sueldos en el Parlamento regional. El propio presidente del Grupo Parlamentario de Vox, David Moreno, volvió este lunes a la carga por la polémica de las "paguitas" y criticó el nuevo Estatuto pactado por socialistas y populares.

Las posiciones políticas, por tanto, están muy alejadas y el partido de Santiago Abascal mantiene sus grandes distancias con el PSOE y el PP en las Cortes autonómicas. Iván Sánchez ha dejado claro que los dirigentes de Vox no van a solicitar "las paguitas" por no trabajar, al tiempo que ha recordado que ya "el Reglamento y el antiguo Estatuto daba unas indemnizaciones o daba una compensación" cuando un diputado dejaba de ejercer.

Paro VIP

"Ahora con la reforma del Reglamento lo han subido en 2.000 euros más y aparte se han puesto estas paguitas, que es el paro VIP para que se esté cobrando hasta dos años después de dejar de ejercer la profesión", ha dicho el portavoz de Vox.

Por otro lado, Iván Sánchez ha confirmado que el Grupo Parlamentario Vox sí va a presentar enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. "Estamos en las Cortes y tenemos máximo respeto a las instituciones en las que estamos y vamos a participar de ello y se van a presentar una serie de enmiendas", que no ha podido anticipar pero que "todos conocerán".

Por otra parte, y en nota de prensa, el diputado del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha Luis Blázquez considera que las declaraciones del presidente de las Cortes, el socialista Pablo Bellido, a diversos medios en la mañana de este lunes "vulneran" el Reglamento de las Cortes y la neutralidad institucional que se le atribuye a su cargo.

La neutralidad de Bellido

"El presidente de las Cortes, a pesar de su carné político, debe guardar silencio y no posicionarse ante asuntos que afectan a los grupos parlamentarios", ha afirmado el diputado de Vox. "No se puede desempeñar el cargo de presidente de las Cortes y hacer declaraciones en uno u otro sentido. No es neutral", ha dicho Blázquez.

De hecho, asegura el diputado de Vox que el presidente de las Cortes "ha guardado silencio cuando se trataba de iniciativas que el grupo Vox ha registrado y defendido en las Cortes, que vinculaba a la propia institución que dirige Pablo Bellido, pero de las cuales no se le ha escuchado ninguna opinión".

Entre ellas, ha citado la petición de Vox de aprobar y publicar un calendario de sesiones parlamentarias, "a lo que el presidente y la Mesa se niegan sistemáticamente, vulnerando el Reglamento de las Cortes; el uso fraudulento del artículo 195 del Reglamento para silenciar las iniciativas de la oposición; o la probable aprobación de paguitas doradas para los diputados una vez pierdan el escaño".

El pasado 4 de diciembre de 2023, Vox ya pidió la dimisión de Pablo Bellido por "mentir y atribuir" unas declaraciones al diputado Luis Blázquez que "nunca pronunció" y las últimas manifestaciones del presidente de las Cortes -apunta la formación- "dan buena cuenta de que existen motivos para solicitarla una vez más". "Si no guarda la neutralidad política e institucional que le exige ser presidente de las Cortes, el cargo le queda muy grande", ha señalado Blázquez.