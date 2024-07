Castilla-La Mancha avanza ya en la reforma para que Vox "pase de las palabras a los hechos" y renuncie a cobrar

Dicho y hecho. Un día después de que el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, anunciase cambios legales para que Vox pueda renunciar a cobrar sus salarios y subvenciones en las Cortes autonómicas, el presidente socialista de la Cámara, Pablo Bellido, ha confirmado este lunes ante los periodistas que ya se trabaja en esta reforma con el objetivo de facilitar que el partido de Santiago Abascal "pase de las palabras a los hechos" y pueda renunciar al dinero.

Bellido ha explicado que esta reforma "se puede hacer hoy mismo" y que facilitará a Vox tener un marco normativo para ser coherente con sus posiciones críticas y no cobrar las asignaciones económicas de sus diputados en el Parlamento de Castilla-La Mancha. El cambio que está impulsado el PSOE en las Cortes regionales supondrá que los partidos representados en la Cámara no podrán cobrar los salarios y ayudas establecidas si no lo solicitan previamente sus grupos parlamentarios, tal como ha explicado Bellido y recoge Europa Press.

A preguntas de los medios en rueda de prensa para hacer un balance de actividad del segundo periodo de sesiones de la XI Legislatura, el presidente de las Cortes castellano-manchegas ha explicado que se trata de "una modificación puntual" de las normas para exigirle a los diputados y a los grupos parlamentarios que soliciten expresamente su renuncia tanto las retribuciones ligadas a la dedicación exclusiva como las subvenciones que obtienen.

Paguitas y chiringuitos

"Dar por hecho que, por ser diputado, un parlamentario debe cobrar una retribución es ir demasiado lejos y quizá quieran renunciar algunos de los que dicen que eso está mal y que es innecesario el Parlamento autonómico, pues probablemente no querrán recibir retribuciones", ha dicho Bellido en referencia directa a Vox, una alusión que el presidente de las Cortes ha extendido también "a aquellos que piensan que el sueldo de los representantes políticos es algo así como una paguita, un chiringuito o un despilfarro".

Pablo Bellido, en este sentido, ha dicho que no solamente se establecerá que un diputado que quiera estar en un régimen de dedicación exclusiva lo pida expresamente, sino que, además, haga una declaración responsable de que cumple los requisitos que se exigen para ello, como es no estar compatibilizando esta actividad con otras actividades de las que obtengan retribución.

"De tal manera que los diputados y diputadas que cobren de las Cortes de Castilla-La Mancha y, por tanto, de la sociedad de Castilla-La Mancha, no podrán hacerlo de ninguna otra actividad pública o privada, ya sea de carácter político o profesional, y eso responsabilizará al diputado o diputada para que cumpla escrupulosamente esta normativa", ha subrayado Bellido.

"Hoy mismo"

El presidente del Parlamento autonómico ha indicado que este cambio "se puede hacer hoy mismo" y que las Cortes están elaborando en estos momentos su presupuesto, por lo que necesitan saber ya qué diputados van a recibir retribuciones y también qué grupos parlamentarios van a cobrar la subvención que le corresponde por tener representación en Castilla-La Mancha.

"Por tanto, vamos a pedirles ahora si quieren seguir cobrando la subvención y si quieren seguir cobrando el salario o prefieren renunciar a él, tal y como parece, se emana de esos discursos que están realizando", ha afirmado Bellido en alusión al partido que lidera Abascal.

En opinión de Bellido, "sería un poco contradictorio" que Vox diga que está en contra de las subvenciones a los grupos políticos por hacer un trabajo para la consolidación de la democracia y luego no renuncien a ellas y quieran cobrarlas.

Para Bellido este dinero, sin embargo, "está bien empleado". "Lo que me parece paradójico es que a Vox le parezca mal y lo cobre y probablemente lo que le parezca mal es que existan alternativas a Vox, pero eso ya es otro problema", ha zanjado.