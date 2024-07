El PSOE prepara cambios para que Vox renuncie a cobrar en las Cortes de Castilla-La Mancha y devuelva el dinero

Donde las dan las toman. El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y número dos de Emiliano García-Page, Sergio Gutiérrez, ha hecho público este domingo que su partido va a impulsar de forma inmediata una reforma legal en las Cortes autonómicas para que los diputados del grupo parlamentario de Vox puedan renunciar a cobrar sus salarios y ayudas y devolver el dinero cobrado hasta ahora en el Parlamento regional en la presente legislatura. La idea del PSOE es cambiar la ley para que los partidos no tengan ayudas si no las piden expresamente.

Es la respuesta del PSOE castellano-manchego a las fuertes críticas de Vox en las últimas semanas a la nueva Ley de Integridad Pública que se tramita en las Cortes regionales y que, a juicio de los dirigentes del partido de Santiago Abascal, tiene el objetivo "oculto" de establecer unas "paguitas" para los altos cargos políticos de la región. El diputado autonómico y líder regional de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha criticado también el nuevo Estatuto de Autonomía pactado entre el PSOE y el PP, denunciando el millonario sobrecoste que, a su juicio, va a suponer para las arcas regionales.

Ante esta ofensiva de Vox, Sergio Gutiérrez ha hecho pública en la tarde de este domingo una carta abierta dirigida al propio David Moreno, presidente de Vox en las Cortes y también teniente de alcalde en Talavera de la Reina, en la que tacha sus críticas de "consignas populistas" y le afea que, pese a estar en contra del Estado de las Autonomías y de las ayudas a los partidos políticos, Vox y sus diputados autonómicos sigan cobrando religiosamente sus salarios y nunca haya renunciado a los mismos. Con la reforma que prepara el PSOE, Vox podrá renunciar a sus "paguitas" que ya no parecerán una "obligación impuesta", ironizan desde el PSOE.

Cobrar "sin rechistar"

Gutiérrez se dirige en primera persona al propio David Moreno y le dice que "no deja de ser llamativo" que "usted esté en contra de las ayudas a los partidos políticos pero que Vox cobre, sin rechistar, mensualmente todas las subvenciones de la ley (incluso las que no permite la ley, como acabamos de saber gracias al Tribunal de Cuentas)".

"Es por ello que, escuchándole estos días atrás, creemos que las leyes deberían dejar más claro aún que ustedes pueden renunciar a todos esos 'privilegios' que denuncian y que tanto los salarios, como el personal, como las ayudas al funcionamiento de los partidos políticos son de obligado ofrecimiento por parte de las Instituciones, pero una opción renunciable para las formaciones políticas", ha dicho el dirigente socialista, instando a los diputados de Vox a renunciar a sus sueldos y "privilegios" y devolver el dinero cobrado desde que empezó la legislatura en julio del pasado año.

Sergio Gutiérrez anuncia en la carta que, ante esta situación, "desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha vamos a impulsar con carácter inmediato las reformas preceptivas para que esos 'privilegios' que ustedes rechazan tanto pero que cobran mes a mes, no parezcan una obligación impuesta y que, si no es solicitado expresamente por los Grupos Parlamentarios, no se vean obligados a cobrarlos aún, parece, estando en contra".

Será un "alivio" para Vox

Y añade estas palabras dirigidas al presidente del Grupo Vox en las Cortes: "Imagino que esta propuesta la recibirá con alivio y que, en su tradicional rueda de prensa de los lunes, ustedes anunciarán que devolverán las ayudas percibidas hasta ahora, renunciarán a solicitar el desembolso de las futuras y volverán a sus puestos de trabajo renunciando a la dedicación exclusiva".

"Así, y sólo así, podrían volver a hablar con desprecio del trabajo parlamentario y de las instituciones de las que, hasta ahora, reciben exactamente lo mismo que cualquier otro diputado o diputada de otra formación política eso sí, y hay están las estadísticas, trabajando bastante menos que el resto", concluye la carta de Sergio Gutiérrez.