Núñez apoya la reforma del PSOE para que Vox renuncie a cobrar en las Cortes de Castilla-La Mancha

Primera reacción del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, sobre la polémica de los salarios en las Cortes regionales, dos días después de la iniciativa del PSOE para modificar las normas y presionar a Vox para que, a la vista de sus críticas, renuncie a sus salarios y subvenciones en el Parlamento autonómico.

En una entrevista este martes en Castilla-La Mancha Media, Paco Núñez se ha mostrado partidario de la propuesta del PSOE y ha explicado que el PP votó a favor de la iniciativa este lunes en la Mesa de las Cortes.

El cambio va a suponer que los grupos parlamentarios no cobrarán sus asignaciones económicas si no lo solicitan expresamente, una medida dirigida a que Vox se "retrate" sobre si quiere cobrar o no. El líder regional del PP ha dicho que la proposición del PSOE le parece "adecuada y correcta" y, por lo tanto, contará con el apoyo de los populares.

Pactos PP-Vox

Estas declaraciones llegan después de que el portavoz parlamentario de Vox, Iván Sánchez, criticara al PSOE y al PP por sus últimos consensos en el nuevo Estatuto y la Ley de Integridad Pública y acusara a ambos partidos de establecer una "paguita" para los políticos, en referencia a las indemnizaciones por cese de actividad que podrán percibir los altos cargos una vez que sean cesados si no pueden volver a sus puestos de trabajo, informa Efe.

Ante la pregunta de si este apoyo causará problemas a los acuerdos que PP y Vox tienen en varios ayuntamientos de Castilla-La Mancha, como por ejemplo en Toledo, Talavera de la Reina o Guadalajara, Núñez ha reivindicado que su partido cumple lo que pacta y ha asegurado que le "preocupa mucho cumplir la palabra dada", algo que a su entender "no siempre" hace el presidente regional, Emiliano García-Page.

En este sentido, ha recordado que el presidente castellano-manchego anunció que recurriría la Ley de Amnistía al Tribunal Constitucional, si bien aún no lo ha hecho.

En cambio, Núñez ha señalado que "cuando alguien cumple lo que negocia, hay que estar en la negociación", como ha apuntado que ha ocurrido con la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía, un punto en el que ha elogiado la labor que han realizado los equipos negociadores, con la secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, y el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, a la cabeza.

Con todo, en cuanto a los gobiernos de coalición en los ayuntamientos, ha subrayado que el PP "va a cumplir", pues ha resaltado que el suyo es un partido en el que la gente "puede confiar" y, además, ha considerado que el funcionamiento de estos gobiernos es "positivo para los ciudadanos".

Consultar a la sociedad civil

En cuanto al Estatuto de Autonomía, ha informado de que su partido comenzará este miércoles las reuniones con la sociedad civil para recabar sus opiniones sobre el nuevo texto, ante la posibilidad de presentar enmiendas al mismo, que serían registradas de forma conjunta con el PSOE.

Núñez ha afirmado que le separan "muchas cosas" del presidente regional, en concreto cuestiones como la política fiscal o medidas en agricultura y ganadería, aunque ha añadido que en "un tema troncal" para la comunidad autónoma, como es el Estatuto de Autonomía, para "asegurar un futuro de prosperidad", el PP ha abogado por estar en esa negociación, mientras que Vox "rechaza la autonomía, quieren devolver las competencias en sanidad y educación", algo que Núñez ha rechazado.

De este modo, ha recordado que, además, ha propuesto a García-Page alcanzar otros seis acuerdos de región que permitirán desarrollar el estatuto, pues ha considerado que ese texto "por sí mismo, no mejora la vida de los castellano-manchegos".

Dimisión de Sánchez

Por otro lado, Núñez ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería presentar su dimisión tras ser citado a declarar como testigo en el caso contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.

"Lo debería hacer por decencia y porque él mismo pidió la dimisión de otros presidentes en el gobierno que han ido como testigos a un juzgado por causas que no afectaban a su entorno personal", ha argumentado Núñez, que ha incidido en que la dimisión de Sánchez supondría "librar a España de este espectáculo internacional".

También permitiría "librar a España de este gobierno" y, por todo ello, ha urgido a Pedro Sánchez a que "redacte su tercera carta, para despedirse de los españoles".