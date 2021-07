El director general de la Real Fundación de Toledo, Eduardoduardo Sánchez Butragueño, defendió este martes que el Hospitalito del Rey de la capital regional "se abra al público" y sea usado "con la finalidad que sea".

Estas palabras han enfadado a la Asociación de Vecinos Iniciativa Ciudadana, del Casco Histórico de la capital castellano-manchega, cuyos dirigentes se han puesto como la bicha del pantano porque no entienden, ni aceptan, que haya personas o instituciones que puedan pensar de forma distinta a ellos. En este caso ni siquiera se da esa circunstancia porque la Real Fundación no está en contra de que el Hospitalito del Rey se destine a residencia de mayores -como Iniciativa Ciudadana defiende-, simplemente urge a que se aproveche el edificio y sus millonarias reformas cuanto antes.

"Triste ver a la Real Fundación Toledo de hoy, convertida en surtidor de prescindibles declaraciones sin sensibilidad social", dice Iniciativa Ciudadana en un tuit que podrían haberse ahorrado. "Lejos los tiempos en los que la Real Fundación #Toledo premiaba a asociaciones vecinales del Casco. Parece que para su actual ejecutiva, la calidad de vida de los viejos del #CascoHistórico no merece el intenso el apoyo que se dio, por ejemplo, al negocio privado de Puy du Fou...".

Como no podía ser de otra manera, terminan mezclando asuntos que nada tienen que ver entre sí y acusando a la Fundación de "falta de sensibilidad social". No les basta con que Sánchez Butragueño haya dicho claramente que la Fundación no tiene criterio suficiente "para decir si es mejor una residencia o un centro de día" y que el uso definitivo "responde más a criterios sociales y sanitarios".

La Fundación no tiene por qué apoyar una u otra opción, y, menos aún, cuando hay elementos políticos que inspiran parte del debate generado en torno al Hospitalito del Rey, tanto por un lado como por el otro. Simplemente pide que ese edificio tenga uso ya que en su restauración se invirtió "bastante dinero público" y es un lugar muy céntrico, y todo lo que sea utilizar edificios históricos para disfrute de los habitantes de la ciudad histórica, siempre les parecerá "bien". Esto lo dijo Butragueño a preguntas de los periodistas. Ni siquiera es un asunto en el que haya entrado la Fundación por propia iniciativa.

Arremeter contra la Fundación por decir eso no tiene ningún sentido. Iniciativa Ciudadana está haciendo con convicción su trabajo en defensa del Hospitalito como residencia de mayores, pero se equivoca de plano y pierde credibilidad cuando arremete contra cualquiera que no lo haga con su misma intensidad.

