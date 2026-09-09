Anpe pide a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que aprovechen las ayudas para climatizar los colegios públicos

El sindicato Anpe Castilla-La Mancha ha exigido a los ayuntamientos que aprovechen la convocatoria de ayudas de la Junta para climatizar los colegios públicos, pide que estos recursos lleguen a todos los centros que lo necesiten y critica que "ya no caben excusas ante un problema que afecta directamente a la salud, el bienestar y la calidad educativa".

En un comunicado, Anpe se ha referido al plan de climatización puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que contempla una inversión global de 80 millones de euros, que incluye una cuarta convocatoria de ayudas dotada con 12 millones de euros e incluso una quinta de cara a 2028.

El sindicato ha recordado que las anteriores convocatorias ya han permitido actuar en 322 centros y climatizar 3.351 aulas de Infantil y Primaria, pero considera necesario acelerar el ritmo hasta garantizar unas condiciones adecuadas en todos los centros que lo necesiten.

“Ya no valen las excusas. Hay recursos, hay ayudas y existe una necesidad evidente. Los ayuntamientos deben presentar sus proyectos y aprovechar esta oportunidad. Quien pudiendo acogerse a estas ayudas decida no hacerlo tendrá que asumir su responsabilidad”, ha subrayado.

Ha insistido en que climatizar los centros educativos "no es una cuestión de confort, sino de salud y seguridad" ya que las altas temperaturas dificultan la concentración y el normal desarrollo de las clases y afectan especialmente a los alumnos y trabajadores más vulnerables.

Por otra parte, el sindicato también ha valorado de forma positiva la aprobación de un programa temporal para reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales durante el curso 2026-2027, con la incorporación de 20 profesionales de Enfermería y 8 de Fisioterapia.

No obstante, pide que estos recursos tengan continuidad y se ajusten de forma estable a las necesidades de los centros.