La UCLM impulsará prácticas para sus estudiantes gracias a un nuevo convenio con el Consejo Superior de Deportes

Tolón ha visitado la Facultad de Deportes de la UCLM en Toledo. UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha recibido en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, con motivo de la firma de un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Durante la visita institucional, Tolón ha estado acompañada por el rector, Julián Garde, y diversas autoridades académicas y administrativas.

La comitiva ha recorrido las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte, donde ha visitado, entre otras, el Módulo Acuático, el Pabellón Polideportivo, el Laboratorio de Entrenamiento Deportivo y la Unidad de Valoración y Diagnóstico del Alto Rendimiento Deportivo, equipamientos orientados a la formación, la investigación y el apoyo al rendimiento deportivo.

Garde ha destacado que la firma del convenio con el CSD "supone la apertura de una nueva etapa" en una colaboración que ya venía desarrollándose de forma continuada. "El convenio marco permitirá poner en marcha actividades específicas y ordenar actuaciones que ya veníamos realizando", ha señalado.

Además, ha avanzado el desarrollo de acuerdos específicos, especialmente en materia de prácticas para el alumnado. "Tenemos muy avanzado un segundo convenio vinculado a las prácticas para que los estudiantes realicen estancias en los distintos estamentos del CSD", ha explicado.

Durante su intervención, el rector ha subrayado el peso de la Facultad de Ciencias del Deporte, creada en 1998 y con más de 2.000 egresados, así como la apuesta institucional por la conciliación de la vida académica y deportiva.

Asimismo, ha avanzado que el Grupo 9 de Universidades (G-9), cuya presidencia semestral ha asumido recientemente la UCLM, presentará su candidatura para organizar los Campeonatos de España Universitarios 2027.

El deporte, "política de Estado"

Por su parte, Tolón ha indicado que la visita permite "dar visibilidad y poner en valor el convenio" suscrito entre el CSD y la UCLM, enmarcado en la política deportiva impulsada por el Gobierno. Ha explicado que el convenio marco contempla la colaboración en diversas áreas.

Se trata de "un acuerdo para colaborar en investigación científica, en desarrollo tecnológico, en innovación y en el intercambio de conocimiento", ha indicado.

La ministra ha enmarcado esta iniciativa en el impulso al sistema deportivo español, que considera "una auténtica política de Estado", y ha destacado su impacto económico y social, con un sector que representa el 3,3 % del producto interior bruto y genera más de 270 000 empleos.

En la misma línea, ha ensalzado la colaboración entre instituciones como vía para reforzar el sistema deportivo y educativo. "Estoy convencida de que este convenio va a crear nuevas oportunidades para desarrollar proyectos que seguirán fortaleciendo nuestro sistema educativo", ha afirmado.