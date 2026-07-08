Castilla-La Mancha licita por 7,7 millones un nuevo colegio en la Sagra para 400 alumnos: tendrá 18 aulas y comedor

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la licitación para construir un nuevo colegio de educación infantil y primaria en la localidad de Cedillo del Condado, situada al norte de la provincia de Toledo. Para la nueva dotación se destinarán 7,7 millones de euros.

El centro acogerá a un total de 400 alumnos del municipio y constará de seis unidades de educación infantil y otras 12 de primaria. La escuela se levantará en una parcela municipal de unos 8.300 metros cuadrados sita en la calle Gallego Díaz y contará con una superficie construida de unos 3.500 metros cuadrados.

Además, incluirá aulas, dependencias administrativas, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor, cocina, porches, zonas de juego, pista polideportiva y la urbanización completa de la parcela.

El proyecto se organiza en tres bloques independientes, lo que permitirá ejecutar la obra por fases y facilitar futuras adaptaciones del edificio. Desde el punto de vista funcional, el centro se articula en tres grandes áreas: un eje central que alberga la biblioteca, la sala de usos múltiples, el comedor y la cocina; un área destinada a educación infantil; y otra, a primaria.

La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha subrayado que el proyecto del nuevo colegio actualmente se encuentra en la fase de licitación y está previsto que comiencen las obras a primeros del año 2027, con un plazo de 23 meses para su conclusión una vez se inicie.

Padilla ha recordado que la comarca de la Sagra crece a un ritmo muy superior al resto de la comunidad autónoma. "Eso nos ha obligado a destinar muchos más fondos que en otros lugares. Esta zona se ha convertido en el principal foco de inversión educativa del Gobierno regional desde 2015, con más de 100 millones desde ese año hasta 2024",

Según las cifras que ha detallado Padilla, la inversión en la Sagra se ha concretado en "más de 800 docentes desde que llegamos al Gobierno regional, entre 15.000 y 20.000 plazas creadas y 11 centros nuevos".

Esta nueva instalación educativa se engloba en el presupuesto que el Ejecutivo destina a la construcción de nuevos centros e institutos y que en los presupuestos de 2026 asciende a 77 millones.