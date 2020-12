Georgina Rodríguez y sus posturas imposibles de yoga que vuelven loco a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo demostró este martes en el Camp Nou que sus mejores momentos con el balón en los pies aún están lejos de terminar. Delante de Leo Messi, le quitó el primer puesto del grupo de la Champions League con dos goles y una actuación muy por encima la de su eterno rival por la corona de mejor futbolista del mundo. Mientras, su pareja Georgina Rodríguez rompía las redes sociales con su último vídeo en uno de los yates del futbolista.

La 'influencer' publicaba en su cuenta de Instagram la muestra de sus increíbles dotes en el mundo del yoga. Georgina se emplea a fondo para realizar unas posturas con una coordinación perfecta, dignas de ser hechas por una profesora de esta modalidad. La española pone en énfasis su capacidad para estirar su cuerpo hasta el límite y sus extremidades demuestran una elasticidad impresionante. La pareja de Ronaldo está en una forma física espectacular y no solo lo demuestra con su imagen.

La española de origen argentino es una amante del deporte y la vida sana. Durante buena parte de su vida se ha dedicado al baile en cuerpo y alma, y todavía ahora continúa teniendo esa exigencia en el entrenamiento. Son muchas las fotos y stories que sube Georgina Rodríguez a su cuenta de Instagram con looks deportivos. De hecho, los tops y las mallas se han convertido en el outfit más habitual de la pareja del futbolista. Pese a ello, no pierde un ápice de su sensualidad.

En los últimos meses se ha visto envuelta en una polémica con su suegra. Dolores Aveiro, madre del futbolista, desmintió una presunta mala relación con Georgina Rodríguez: "Mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa ha sido por algo extraño, no intencional. Como sabéis, no domino esto y no entiendo nada... Si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas más, fue por un descuido. Dejad de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie". La familia está más unida que nunca.

Otra polémica

El que no se ha librado de la polémica es Cristiano. Hugo Dinarte Aveiro, uno de sus hermanos, estaría siendo investigado en el marco de una acusación judicial por producir camisetas especiales sin la autorización necesaria para hacerlo. La fiscalía tiene constancia de que Hugo fue quien se encargó de realizar la orden de fabricación.

Más tarde, tras su producción, las camisetas habrían sido incautadas a petición de la Juventus por ser similares al diseño de los jerséis del club. Estas prendas iban destinadas a esa empresa afincada en Turín llamada Pegaso. Las réplicas, sin la autorización pertinente, no podían ser distribuidas.

Por el encargo de estas camisetas que llevaban incluido el logotipo del CR7 Museum, el hermano de Cristiano se llevaría unas ganancias de 500.000 euros. Sería la Juventus la que se habría querellado por los derechos legales de la marca registrada de Ronaldo. Además, la empresa es propiedad de Cristiano.

