La fiesta en la piscina de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo ya está de vuelta en Turín, donde ha comenzado los entrenamientos con la Juventus después del parón obligado por la crisis del coronavirus. El delantero luso puso rumbo a Madeira en cuantos se conoció que tanto la Serie A como la Champions League se suspendían.

Después de pasar estos dos últimos meses en Portugal, Cristiano, Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos ya están de vuelta en Italia. Este fin de semana, todos ellos han disfrutado de un divertido día en la piscina de su casa.

Georgina publicó varias fotografías y stories en su cuenta personal de Instagram. En las imágenes se puede ver a la argentina con el resto de la familia y varias colchonetas muy especiales.

Ver esta publicación en Instagram Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. #mivida ◘ Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 23 May, 2020 a las 3:16 PDT

Gio está montada sobre una colchoneta con forma de unicornio, mientras que Ronaldo tiene en sus brazos a Eva. Mateo está montado en una de un deportivo rojo y Cristiano Jr. se encuentra junto a Alana Martina en una especie de carroza de princesa color rosa.

Familia unida

Dolores Aveiro, madre del futbolista, también es noticia por un mensaje en el que desmiente una presunta mala relación con Georgina Rodríguez: "Mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa ha sido por algo extraño, no intencional. Como sabéis, no domino esto y no entiendo nada... Si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas más, fue por un descuido. Dejad de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie".

