El jugador del Real Madrid que no podía salir a jugar al Santiago Bernabéu

No es fácil jugar en el Real Madrid y no todo el mundo está preparado para defender ese escudo sobre el campo. Son muchos los ejemplos de futbolistas que han pasado sin pena ni gloria por la entidad blanca y de los que el Santiago Bernabéu no se acuerda. A veces la presión es un factor que no se tiene en cuenta a la hora de entender a un profesional, pero también puede pasar mala fortuna para muchos de esos jugadores que cumplen un sueño al ponerse la camiseta merengue.

El doctor Alfonso del Corral, jefe de los servicios médicos del Real Madrid durante muchas temporadas, confiesa un ejemplo de esto que se comenta en el último programa de Los Otros, de Movistar+. Es el de Emerson Ferreira, popular centrocampista que pasó por otros muchos grandes equipos a lo largo de su trayectoria, pero que en el conjunto merengue solo duró una temporada. Principalmente, esto se debió a un problema: no aguantó la presión.

"Me acuerdo de un jugador famoso, Emerson era. El público empezó a pitarle y a pitarle y vino y nos dijo: no puedo salir. Se bloqueó y no pudo volver a jugar en el Bernabéu. Le utilizaba el entrenador para jugar en otros campos, pero no en los partidos como local. Estas son realidades que he vivido yo durante mis más de 20 años en los servicios médicos", explica el afamado doctor en el programa que emitirá #Vamos este miércoles.

''Emerson se bloqueó y no pudo salir más a jugar en el Bernabéu''.



Internacional con la selección de fútbol de Brasil desde 1998, cuando fue convocado para el Mundial de Francia en sustitución de Romario, pasó por Bayer Leverkusen, Roma, Juventus o Milan. Pero con la 'Canarinha' tiene el colmo de la mala fortuna: se perdió el Mundial de Corea y Japón de 2002 por una lesión en el hombro cuando hacía de portero durante un entrenamiento. Ganó una Liga con los blancos, una Serie A con el equipo romano y una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con los milanistas. También se hizo con una Libertadores en Gremio de Porto Alegre.

Rendido a Casemiro

'El Puma', como le apodaban en aquella época, sigue muy pendiente del conjunto blanco, a pesar de solo tener relación con el Real Madrid en una temporada. De hecho, designó a Casemiro como su sucesor. "Creo que Casemiro es lo más parecido a mí en este momento. Defiende mucho más de lo que yo estaba acostumbrado, aunque también hubo veces que me tocó apoyar en labores ofensivas", explicó el brasileño en una entrevista en RMC Sport.

Aunque su trayectoria es intachable, se puede hablar de Casemiro como un jugador mucho más prolífico que Emerson. Sobre todo, la huella del primero en el Real Madrid es mucho más grande que la del segundo. Eso ya le hace algo más que un sucesor de este jugador que dejó esta peculiar experiencia en el equipo blanco.

