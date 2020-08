El gafe de Ibai Llanos con Messi y el Barça en su partido de Champions contra el Bayern

El partido entre Barcelona y Bayern de Múnich fue muy diferente a lo que la mayoría de los aficionados esperaban. Los dos equipos llegaban con goleadas en octavos, buenas sensaciones en esta Champions y con opciones de convertirse en los grandes favoritos en la carrera por el título. Sin embargo, el inicio del encuentro fue todo lo contrario y el final acabaría en goleada.

Ni orden defensivo ni un partido de toque y posesión. El Bayern golpeó primero en el minuto cuatro y se adelantó en estos apretados cuartos de final. Sin embargo, unos minutos después el equipo alemán se marcaba en propia meta y volvió a poner el marcador en tablas. Un error de Alaba le valía al cuadro de Setién para el 1-1.

Tras estos tantos para abrir la lata, el Bayern se desató y goleó al Barcelona. Leo Messi, que estaba llamado a liderar el pase de los culés, seguía desaparecido. A pesar de buscar el gol, el argentino no consiguió tumbar a la defensa germana y los galones en ataque los tomaron compañeros como Luis Suárez.

Esa ausencia del delantero argentino hizo que saliera a la luz un tuit muy viral publicado horas antes. Su autor, el popular caster Ibai Llanos, que había otorgado a Leo Messi el protagonismo absoluto de la eliminatoria ante el Bayern de Múnich. Justo todo lo contrario de lo que acabó sucediendo horas después.

Estáis preparados para la exhibición histórica de esta noche del mejor jugador de la historia llamado Lionel Andrés Messi Cuccittini quién eres Bayern no te conoce nadie, hoy gana el Barça — Ibai (@IbaiLlanos) August 14, 2020

"Estáis preparados para la exhibición histórica de esta noche del mejor jugador de la historia llamado Lionel Andrés Messi Cuccittini quién eres Bayern no te conoce nadie, hoy gana el Barça", escribía Ibai durante la mañana de este viernes y avecinando una goleada al cuadro germano.

Más de 30.000 'me gusta' en Twitter y otros tantos miles de veces compartido. Para muchos, en forma de apoyo. Para otros, como forma de reírse por el gafe provocado a Leo Messi. Sin lugar a dudas, el tuit de Ibai no se cumplió y ni tan siquiera se acercó a lo que ocurrió en realidad. Un gafe que los aficionados del Barcelona no podrán olvidar y más teniendo en cuenta la goleada recibida.

Leo Messi, cabizbajo durante el duelo entre el Barcelona y el Bayern EFE

El gafe de las redes

No es la primera vez ni será la última que los mensajes en redes sociales se vuelven en contra de sus autores. Durante la eliminación del Atlético de Madrid también se convirtió en viral un vídeo donde David Broncano, presentador de La Resistencia en Movistar +, aseguraba que el Atlético de Madrid era el campeón de Europa.

Fue durante una conversación con Marcos Llorente en la que le aseguraba al jugador que eran campeones continentales por haber ganado al Liverpool, quien ostentaba el título de rey de la Champions tras su triunfo el año pasado.

En aquella ocasión le llamaron "David Roncero", en referencia a los habituales comentarios que hace el periodista Tomás Roncero y que acaban con el resultado antagónico al que siempre pide. Meses después, el propio community manager del programa recuperó las imágenes y las reacciones no se hicieron esperar.

