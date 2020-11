Álvaro Benito: "El Madrid no encontrará sustitutos tan buenos para Sergio Ramos y Modric"

El Real Madrid debe resolver en los próximos meses el futuro de dos de sus grandes referentes del equipo: Sergio Ramos y Luka Modric. Con 34 y 35 años, respectivamente, los dos acaban su contrato el próximo verano y las renovaciones están sobre la mesa. Sobre este asunto ha hablado Álvaro Benito, en Cadena SER, y se ha mostrado partidario de que el club amplíe el contrato del camero y el croata.

Álvaro Benito dijo en El Larguero que cree que no hay que mirar el DNI de futbolistas como Ramos o Modric y que es una tendencia que está cambiando en el mundo del fútbol. Cada vez hay más casos como los suyos o como el de Cristiano Ronaldo, también con 35 años.

Renovaciones blancas

"Yo no miro el DNI y cada vez hay que mirarlo menos. Lo que hay que mirar es el rendimiento y tanto Ramos como Modric, si no miras el DNI y te dicen que tiene 31, te lo crees".

Regularidad del Madrid

"Solidez fue lo del otro día. El Inter apenas tuvo una ocasión de gol en todo el partido. El trabajo que se hizo sobre Lautaro y Lukaku, una de las parejas más temidas y con razón, fue extraordinario. Y sin Casemiro. Y sin Ramos".

La clave del Madrid

"Cuando los jugadores salen concentrados, sabiendo que hay que hacer un esfuerzo extra para defender, las cosas salen. Lo difícil es crear. Es una bendición para Zidane el hecho de decir 'no tengo que poner a Benzema, a Ramos o a Casemiro todos los días, todos los minutos'".

️ ️ @AlvaroBenitoV recordó a Maradona anoche en @ElLarguero



️ "Es el futbolista que ha llevado el balón a lo más alto" pic.twitter.com/iY09ShHL66 — El Larguero (@ellarguero) November 28, 2020

Recuerdo a Maradona

"A mí me marcó mucho. No he visto nunca un futbolista que pudiera llevar el balón a cotas de magia tan altas. Lo que ha hecho Maradona con la pelota a ese nivel no lo va a hacer nadie nunca más. Me sigue pareciendo una locura, no ha habido un jugador tan técnico. Para mí es el mejor que ha habido jamás por eso. Será eterno, pasarán 100 años y la gente seguirá recordando a Maradona".

