El once del Real Madrid ante el Alavés

El Real Madrid disputará la jornada 11 de La Liga como local y ante el Alavés. Un encuentro que a priori debe ser sencillo para el equipo de Zidane, pero que dados los últimos resultados y la exigencia que está habiendo en la competición doméstica obliga a estar al máximo en todos los encuentros. Y más si, como en el caso merengue, se tienen bajas importantes en el equipo.

La convocatoria merengue confirmaba lo que ya se venía sospechando. Benzema sigue siendo baja y no estará ante el Alavés. El delantero por excelencia del Real Madrid sigue recuperándose y se suma a otras ausencias como la de Sergio Ramos. Pero, por si fuera poco, Dani Carvajal ha caído lesionado nuevamente y no podrá ocupar el lateral derecho del Real Madrid, lo que aprieta las rotaciones de Zidane.

El once ante el Alavés, al fin y al cabo, es toda una incógnita donde el técnico galo seguro que sorprenderá. Courtois tiene el puesto asegurado y la portería es absolutamente suya. Sin competencia y realizando una gran temporada, el belga repetirá titularidad. La línea defensiva, sin embargo, sí que podrá tener alguna que otra modificación.

Once del Real Madrid ante el Alavés

Nacho ha cumplido y el lateral derecho le viene bien, más todavía tras la baja de última hora de Carvajal. Además, el centro de la zaga podrá ser ocupado por Varane y Militao, este último sin ningún rastro de la Covid-19 en su cuerpo. El lateral derecho, dado el rival y el estilo de juego, podrá ser para Marcelo tras su última suplencia.

El centro del campo, cumpliendo con el 4-3-3 habitual de Zidane, estará comandado por Casemiro. El brasileño es un peso pesado para el francés y estará acompañado por otro jugador clave como Toni Kroos. El último puesto podría ocuparlo Isco Alarcón, en el centro de los focos estas semanas y buscando minutos en el conjunto merengue.

En la punta de ataque hay menos dudas. Mariano será el delantero centro y Hazard se hará con uno de los extremos tras su último buen partido en Champions. El tercer nombre para buscar el gol es el de Rodrygo, que se gustó también ante el Inter de Milán y que pide paso en la competición liguera.

Zidane y el calendario

El entrenador del Real Madrid no es la primera vez que se pronuncia sobre lo apretado del calendario. La Covid-19 ha obligado a ajustar muchísimo las fechas de los partidos y, entre eso y los encuentros de selecciones, las bajas por problemas físicos se están adueñando de las plantillas. La del equipo merengue es una de ellas y Zidane, en su última comparecencia, ha mandado un mensaje de alerta.

"También hay lesiones y me importa cuidar al jugador, de verdad", ha indicado Zizou en la previa del encuentro liguero. "Cuando un jugador mío está lesionado, yo sufro. Sé que ellos quieren competir y es lo más importante y cuando no lo pueden hacer, me molesta", ha relatado. Lo que tiene claro Zidane es que algo debe cambiar en un futuro para reducir la exigencia física."Hay que tener cuidado con todos los partidos que hay".

