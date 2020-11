Sergio Ramos descubre uno de sus mayores secretos: el contrato que está cerca de cerrar

Sergio Ramos es uno de los grandes nombres de la actualidad del Real Madrid. El capitán blanco se está recuperando de una lesión, pero sobre la mesa sigue estando su futuro. Termina contrato el próximo verano y hasta el momento no ha renovado, aunque todo parece encaminado hacia un final feliz entre club y uno de los mayores emblemas de su historia. Pero hay otro acuerdo que debe cerrar Ramos.

Tiene que ver con sus botas, la línea de ropa deportiva que le viste. Durante toda su carrera le hemos visto ser 'fiel' a la marca norteamericana Nike, pero Ramos parece decidido a acabar su vínculo con la firma en busca de un acuerdo más fructífero en lo económico. En el último entrenamiento con el Real Madrid ha dado una pista importante sobre esto y, además, lo ha colgado en sus perfiles en las redes sociales.

Hacía tiempo que su relación con Nike parecía llegar a su final. Ya estuvo a punto de ocurrir en 2016 y ahora parece que sí será una realidad. Durante semanas ha lucido botas negras en los entrenamientos ocultando toda referencia a la empresa estadounidense. El final de su relación sería un hecho ahora que Ramos ha pasado a vestir zapatillas de otra marca.

New Balance, favorita

Una foto de Ramos en su Instagram ha descubierto que en el último entrenamiento llevó botas de Adidas, la marca alemana que también viste al Real Madrid. Hasta ahora no ha habido ningún anuncio oficial, por lo que esto no quiere decir que haya firmado por la firma germana un acuerdo. Nike se ha retirado de la carrera y hay otras marcas interesadas como Puma o New Balance, la favorita según apunta MARCA.

La imagen de Ramos luciendo zapatillas de otra firma que no sea Nike hace indicar que la resolución a uno de sus mayores secretos está cerca. Sergio Ramos es uno de los futbolistas más reconocidos en todo el mundo, por lo que es de esperar que la firma que cierre un trato con él lo utilizará como uno de sus principales reclamos en el mercado.

Un momento importante

A sus 34 años, cuando la mayoría de los futbolistas estarían pensando en su retirada, Sergio Ramos se encuentra en un momento crucial de su carrera. Si en lo deportivo sigue recibiendo reconocimientos, como su nominación al The Best, quiere cerrar su continuidad en el Real Madrid para, llegado el día, concluir su trayectoria deportiva en el equipo que le convirtió en leyenda. Y, por otro lado, quiere 'endulzar' sus últimos años de carrera firmando un contrato de patrocinio con una nueva marca deportiva.

