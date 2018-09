Castaño: "Me parece injusto el trato que están dando algunos a Modric"

Luka Modric se llevó el The Best, acabando así con la hegemonía que habían mantenido a lo largo de la última década Cristiano Ronaldo y Messi. El centrocampista croata se ha ganado al mundo del fútbol no solo con su calidad dentro de los terrenos de juego, pero también con otro tipo de calidad: la humana. Su discurso al recibir el galardón en Londres se ganó el aplauso de todos.

Sobre el triunfo del '10' del Real Madrid y las voces críticas que se han alzado en contra de la victoria de Modric, diciendo que ha sido injusto ya que el ganador debió ser Messi -entre ellos Ernesto Valverde- ha hablado en El Partidazo de la Cadena COPE Juanma Castaño. El periodista asturiano ha sorprendido al salir en defensa del madridista.

Castaño ha comenzado su discurso señalando que para él "Messi es el mejor del mundo", pero el periodista ha reconocido ante su audiencia que el futbolista del Barcelona "no ha sido el mejor del año", ya que "el mejor del año ha sido Modric". Así el asturiano se suma a la corriente que está conforme con que el número uno en este 2018 ha sido el internacional croata.

Modric con el premio The Best de la FIFA Reuters

Juanma Castaño no se quedó solo en mostrarse de acuerdo con el The Best al balcánico, sino que mostró su enfado por las faltas de respeto que desde cierto sector han dedicado al futbolista del Real Madrid. "No me gusta y me parece injusto el trato que se está dando a Modric. Modric ha tenido un discurso bandera. Es impecable, ha apuntado.

Luka Modric se ha ganado el respeto y el cariño de todos y pese a que muchos quieran negarlo, el '10' blanco ha sido el mejor de este 2018. Desde el Balón de Oro del Mundial de Rusia al The Best, pasando por el premio a Mejor Jugador del Año de la UEFA, todos los premios han ido a parar a las manos del mago de Zadar. Ahora, el Balón de Oro 2018 le espera.