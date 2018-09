Mensaje de Gatti a Cristiano y Messi: "Fui mejor y también tengo más ego"

Luka Modric recibió en la tarde-noche del lunes el premio 'The Best' de la FIFA. El centrocampista croata veía así reconocido todo el esfuerzo realizado en su carrera futbolística, principalmente en su etapa como jugador del Real Madrid y de su última hazaña con la selección de Croacia, llegando a la final del Mundial de Rusia.

De esta manera, el '10' madridista dejaba atrás el legado de un Cristiano Ronaldo que no hizo acto de presencia en la gala. Sobre el galardón que Modric recibió como mejor jugador, Gatti ha mostrado su punto de vista en El Chiringuito: "Ha sido el mejor sin ninguna duda". Por tanto, el tertuliano manifestaba su aprobación al respecto.

Otro de los aspectos más llamativos fue la ausencia del evento tanto del '7' bianconero como de Leo Messi. Ambos, conocedores de que no iban a ser premiados como The Best, decidieron no acudir, a lo que el tertuliano también ha dedicado unas palabras con un toque de humor: "Yo hubiera hecho lo mismo porque fui mejor que ellos y además tengo más ego".

Modric, en la gala de los The Best de la FIFA Reuters

Por otra parte, también ha hablado sobre la influencia que tenía el astro portugués en el equipo blanco y de cómo ha sentado su marcha a la plantilla: "Cristiano era un desahogo para sus centrocampistas, pero ya no está". Sobre su salida, ha manifestado su sorpresa: "Me llamó la atención que se fuera del Madrid, no me lo creía".

Por tanto, la conclusión de Gatti es que Luka Modric se ha merecido ganar The Best desde el principio, ya que su trayectoria vestido de blanco y la final mundialista son los principales argumentos que lo respaldan. Sobre Cristiano Ronaldo, ha dado a entender que el equipo se ha liberado en el sentido de no verse en la obligación de no jugar para él, ya que ahora al equipo se le ve mucho más compenetrado y con una fluidez en el juego mucho mayor que con el luso en el césped.