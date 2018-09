Modric es 'The Best': de la gloria con el Madrid a cumplir el sueño de Croacia

Modric con sus premios en la gala The Best de la FIFA Reuters

Hablar del fútbol moderno es hacerlo de jugadores como Luka Modric. Sería imposible concebir este deporte en los tiempos que corren sin la figuras de futbolistas como el croata. Son aquellos que marcan el compás de lo que sucede en el terreno de juego, aquellos que levantan a los aficionados de sus asientos y, por el contrario, aquellos que no siempre son reconocidos en las grandes galas. El delantero es el que suele robar todas las miradas, pero Modric ha roto clichés este año como ya hicieran en el pasado otros como Kaká o Zidane.

Modric es el mejor del mundo, así se lo acredita el premio 'The Best' que ha recibido este lunes imponiéndose a Cristiano Ronaldo y Salah en las votaciones. Ya se veía venir después de que recogiera premios como el Balón de Oro del Mundial de Rusia o, recientemente, el de Mejor Jugador del Año por la UEFA, pero verle sobre el escenario sosteniendo un premio que hasta ahora solo había ganado Cristiano Ronaldo cambia la percepción de lo conseguido por un mago del balón, un elegido para este deporte.

El Madrid gana al ritmo de Modric

El Real Madrid gira en torno a los pases de Modric. Lleva siendo así durante los últimos años y ahí están los resultados. El club blanco solo se ha quedado dos años sin ganar la Champions de las seis temporadas que ha completado el croata, la de su debut y la 2014/2015 en la que una lesión le impidió estar con el equipo en las semifinales en las que cayó eliminado contra la Juventus. Si el croata ha estado a su nivel, el Real Madrid ha ganado. Es así y la temporada pasada no fue diferente.

Casemiro junto a Modric y Kroos tras ganar La Decimotercera

Tras varios años siendo el eje del Madrid, la temporada pasada Modric dio un salto hacia límites insospechados. Casualmente fue el año en el que cogió el '10' que dejó James Rodríguez. No le importaba la maldición que asolaba a todo aquel que portaba dicho dorsal en el Real Madrid; es más, completó la mejor temporada de toda su carrera. Zidane siempre le dio el timón del equipo. Tenía confianza ciega en él y cuidó siempre de su físico con mucho mimo. Al entrenador le preocupaba especialmente mantener fresco a una de sus estrellas, la edad no perdona, y el galo sabía del riesgo que corría si Modric caía lesionado. Controlado el aspecto físico, Modric es una fuente inagotable de magia y calidad.

Modric fue fundamental en el éxito del Real Madrid en Europa. Zidane solo le dejó sin jugar en el último partido de la fase de grupos y la vuelta contra el PSG, ya que recién acababa de salir de una lesión muscular. Después lo disputó todo. En la final de Kiev no marcó ni asistió, pero si entendió su rol y mareó al Liverpool de lado a lado y agilizó el juego del Madrid que pasó como un avión sobre su rival, sobre todo en la segunda mitad. El MVP fue Bale -de forma incuestionable-, Modric se 'embolsaba' su cuarta Champions League, casi nada, y le esperaba todavía una importante cita con la que daría el paso definitivo a ser el mejor del mundo: el Mundial de Rusia.

Hizo historia con Croacia en el Mundial

Modric se enfrentaba al Mundial con la ilusión de llevar lo más lejos posible a una selección, a priori, pequeña pero con aspiraciones a ser la revelación. Así sucedió y Croacia, contra todo pronóstico alcanzo la final de Moscú. Entre medias, los de Dalic se llevaron por el camino a selecciones como Argentina (en fase de grupos), Inglaterra o la anfitriona. Todo eso al ritmo de un fútbol vistoso y efectivo bajo la batuta del '10' del Real Madrid, quien marcara en los dos primeros partidos de la competición. Francia sería demasiado para Croacia en la gran final, pero Modric obtendría su reconocimiento ganando el Balón de Oro del Mundial. A ojos de todo el planeta, Modric ya era el mejor.

Modric recoge el Balón de Oro del Mundial de Rusia Reuters

A por el Balón de Oro

Tras el Mundial, Modric ha afrontado un paseo triunfal en el que ya se ha hecho con el premio al mejor jugador de Europa que entrega la UEFA y el premio The Best que da la FIFA. Su siguiente objetivo es el galardón más prestigioso, el Balón de Oro. Parece muy complicado que el premio que entrega France Football se lo lleve alguien diferente al ganador del 'The Best'. Solo ha ocurrido esto en siete ocasiones (cuando la FIFA entregaba el World Player), siendo la última vez en el año 2004, cuando Ronaldinho se llevó el FIFA World Player y Shevchenko el Balón de Oro.

Modric con el premio The Best de la FIFA Reuters

Este 'The Best' de Modric no es uno cualquiera. El croata ha logrado romper la hegemonía Cristiano - Messi, lo que tiene un valor añadido. Aquel menudo croata, que tuvo que huir junto a su familia de Zadar por culpa de la Guerra de los Balcanes, ha tocado ahora el cielo del fútbol mundial. Hay pocas cosas que le queden por lograr en su vida, pero de la mano del Real Madrid parece que nunca le faltará ambición.