Los looks de los madridistas en los The Best: de Ramos a Marcelo

Londres se ha convertido en la capital del fútbol de este lunes 24 de septiembre. En el Royal Festival Hall, los mejores jugadores y jugadores del mundo se dan cita, así como leyendas de este deporte. Todos ellos han pasado por la alfombra verde, que no roja, del evento, donde han pasado sus mejores galas. Aunque todos no han estado igual de acertados al escoger sus diferentes looks.

Los jugadores del Real Madrid fueron algunos de los protagonistas de la alfombra verde. Algunos llegaron acompañados de sus parejas como Sergio Ramos o Varane, mientras que Marcelo llegó con su mujer y dos de sus hijos. Courtois posó en solitario y también con sus padres.

Marcelo fue uno de los primeros en llegar. Una entrada en la alfombra verde que no pasó inadvertida, ya que sus dos hijos acapararon parte de los focos. El lateral brasileño con traje azul y pajarita, acompañó su outfit con unas sorprendentes zapatillas blancas. Su mujer, de negro, no falló en la gala.

Otros de los protagonistas del Real Madrid en Londres fueron Courtois y Varane. El guardameta belga está nominado a mejor portero del año y llegó a la gala acompañado por sus padres. Thibaut Courtois también posó en solitario y habló ante los medios de comunicación para señalar que el equipo blanco es uno de los serios candidatos a ganar la Champions League esta temporada.

El central francés, campeón del mundo con Francia en Rusia, posó con su mujer y madre de su hijo. La pareja fue una de las más atractivas de la alfombra verde. Ella con unos potentes labios rojos acaparó muchas miradas, mientras que él de implecable traje negro, con chaleco incluido, y con una pajarita con topos que rompía el clásico.

Pilar Rubio, deslumbrante

La llegada del capitán del Real Madrid y de su pareja era una de las más esperadas y... no defraudaron. Sergio Ramos llegó de blanco y negro. El central vistió para la ocasión pantalón negro con americana blanca con las solapas y detalles en negro. Todo ello acompañado con una pajarita negra.

Pero si alguien brilló en Londres esa fue Pilar Rubio. La futura mujer de Sergio Ramos, ya que la modelo y presentadora dio el 'sí, quiero' al futbolista el pasado verano, pisó la alfombra verde con un vestido largo que hacía aguas brillantes pasando del dorado al azul, lo que hacía que sus ojos luciesen aún más.

Looks más arriesgados

Otros protagonistas de la gala fueron aquellos que siempre suelen arriesgar cuando se alejan de los terrenos de juego. Hazard sorprendió con un traje en color vino y corbata negra fina, mientras que Dani Alves no defraudó con una americana solo apta para los más valientes.

