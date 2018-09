Sanchís: "En el Madrid habrá 14 jugadores que lleven Liga y Champions"

Guardiola ha hablado con Valdano sobre varios temas y se ha referido al Real Madrid. El técnico del Manchester City ha señalado que el mejor equipo blanco que ha visto él es el de 'La Quinta del Buitre' no el que ha ganado tres Champions League de forma consecutiva. Sobre estas declaraciones ha dado su opinión Manolo Sanchís en la Cadena COPE.

"Si atendemos a resultados, y sobre todo a la Champions, esta última etapa ha sido espectacular. Pero si hablas con el madridismo, pues hay otros Madrid que han calado. Guardiola se queda con esa que incluso es un poco anterior a él", ha apuntado el que fuera capitán del Real Madrid y uno de esos jugadores que solo desarrolló su carrera deportiva en un único club.

Sanchís también ha tenido tiempo de hablar en El Partidazo sobre uno de los temas que más debate crea en relación con el equipo merengue: las rotaciones. El ahora tertuliano ha afirmado que "cuando un equipo quiere competir por Champions y Liga mantiene un bloque, un bloque no de once, sino de catorce". No creo demasiado en las rotaciones porque siempre hay jugadores que no se rotan. Se rota por el lado más débil de la plantilla. Yo creo que habrá catorce jugadores que lleven tanto La Liga como la Champions adelante".

Mariano y la polémica del '7'

Mariano sorprendió a todos al relatar cómo se hizo con el '7' del Real Madrid, número que había quedado libre después del fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus. Sobre la polémica surgida por la sucesión con este mítico dorsal en el club blanco también ha tenido tiempo de hablar Sanchís.

Real Madrid Mariano Diaz Presentation REUTERS

"Si echas un vistazo atrás, habrá más números en el Real Madrid que tengan esa mística, no solo el '7'. Si dos jugadores querían un mismo número, por lo menos en mi época, primaba la antigüedad. Pero igual ahora hay más componentes. Mariano ha podido coger el '7' porque no lo habría pedido nadie", ha comentado el excapitán merengue.