El objetivo del Real Madrid sigue siendo Jude Bellingham, pero Casemiro no adelanta su fichaje

La salida de Carlos Henrique Casemiro puede ser una realidad en las próximas 24 horas. El Real Madrid ha dejado en manos del jugador la decisión final, siempre que el Manchester United haga una oferta como ha filtrado a la prensa inglesa cercana a los 80 millones de euros con las variables. El brasileño doblaría su ficha y firmaría el que seguramente sea su último gran contrato. El equipo blanco recibirá una cantidad de dinero que podrá ir a parar al próximo gran movimiento que se espera: Jude Bellingham. Eso sí, no será en 2022.

Durante el 2022, sobre todo con la consecución de su quinta Champions League de blanco, Casemiro abrió la puerta a un nuevo reto siempre que apareciera una oportunidad que le llamase la atención. Ahora la tiene con el equipo de la Premier League que, aunque jugará en Europa League esta temporada, tiene como objetivo resurgir de sus cenizas. Mientras tanto, el Real Madrid tendrá que llenar un hueco que ha sido reforzado este verano con Aurélien Tchouaméni.

Ya tiene al sustituto ideal, así como jugadores en la plantilla que pueden ocupar esa posición como Eduardo Camavinga y David Alaba. Es por lo que no urge un sustituto natural como podría serlo Bruno Guimaraes, el que suena en las últimas horas. Bellingham será el sustituto natural de Luka Modric, pero no puede llegar esta temporada por el problema con los extracomunitarios. El británico, tras el Brexit, todavía lo es por llevar solo dos años en Alemania.

Rafael Santos Borré y Carlos Henrique Casemiro. Arne Dedert / dpa

El Real Madrid confía en solucionar este problema de cara a la próxima temporada y poder hacer un fichaje que rondará los 100 millones de euros. Es el perfil que falta en ese plan de reclutamiento que en los últimos años ha llevado a Fede Valverde, Camavinga y este verano Tchouaméni a vestir la camiseta blanca. Las buenas relaciones con el Borussia Dortmund, que a diferencia del 'caso Haaland' no se verá atado por una cláusula de rescisión, benefician a los blancos ante otros intereses.

Porque Jürgen Klopp le quiere a toda costa. En Anfield creen que, en este caso, no irán a rebufo del club blanco como pasó durante el 'caso Mbappé', en el que finalmente no entraron en la batalla entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. El Liverpool será el principal rival por este jugador. Tener que esperar un año no es la situación ideal teniendo el precedente del jugador francés. Pero no queda otra pase lo que pase con Casemiro.

Mientras este viernes es el día 'D' para que se resuelva el futuro de Casemiro, el "no vamos a fichar a nadie más este verano" de Carlo Ancelotti ha cambiado. Los blancos están pendientes de los futuros de jugadores como Álvaro Odriozola y Reinier Jesús, que en las próximas horas también pueden cerrar sus salidas. Mientras el destino de Dani Ceballos parece que pasa por quedarse en el Real Madrid tras este movimiento. El que también puede abandonar la casa blanca es Marco Asensio, un caso que se alargará hasta el 1 de septiembre.

El movimiento en el mercado del Real Madrid pasará por el ataque. Durante todo el mercado de traspasos se ha hablado de un suplente para Karim Benzema, pero también podría ser un futbolista para la banda derecha. Los blancos tienen varios jugadores en cartera para ambas posiciones, lo que no se plantean por ahora es fichar a nadie para el centro del campo. Tanto el cuerpo técnico de Ancelotti como la dirección deportiva estiman que la medular está cubierta.

Jude Bellingham, con el Borussia Dortmund Borussia Dortmund

Además, el problema de los extracomunitarios impide este movimiento. La llave para desbloquear esta contratación es Vinicius, que reside en España desde 2018 y ha pedido la nacionalidad española. El problema radica en que en el Ministerio de Justicia hay unas 300.000 solicitudes de nacionalidad española pendientes de resolución y algunas se encuentran archivadas desde 2016. Los blancos confían en reconducir esta situación, ya que también ocupan plaza Rodrygo y Eder Militao.

El nombre de Jude suena estos días porque provoca ilusión entre la afición merengue. El Borussia Dortmund, club que acostumbra a fichar barato y vender bien, sabe lo que tiene entre manos. Firmó a Jude en verano de 2020 por 25 millones de euros y ahora, solo dos años después, su valor casi se multiplica por cuatro: 80 'kilos', según el portal especializado Transfermarkt. Con contrato hasta 2025, no tienen prisa para venderle. El Real Madrid irá a por él en un año.

