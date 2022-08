El Real Madrid presenta su tercera equipación y la estrenará contra el Celta

Ya se conocen el pack completo de las equipaciones que vestirá el Real Madrid durante la temporada 2022/2023, la cual arrancó para el equipo blanco con la Supercopa de Europa y la primera jornada de La Liga. Se ha revelado el diseño de la tercera camiseta, que será de color negro y contará con detalles en amarillo lima.

El Real Madrid estrenará su nueva equipación este sábado contra el Celta de Vigo. Los planes iniciales no pasaban por presentar ya la camiseta, pero el equipo blanco se ha visto obligado a ello al no poder lucir su primera elástica ni la segunda -de morado claro- para no lucir parecido al celeste del club vigués.

La equipación alternativa del Real Madrid tiene un diseño que "hace tributo a la transformación del Santiago Bernabéu", como hace referencia el club blanco en su página web. Se debe al sutil patrón que recorre la camiseta, inspirado en las modernas líneas metálicas que tendrá la cubierta del estadio.

El Real Madrid vuelve al negro, color que llevó por última vez hace dos temporadas (2020/2021) también en la equipación alternativa. El tono secundario, que aquella vez fue el rosa, es ahora el amarillo lima. El cuello en V, el patrocinador o las franjas de los hombros van de ese color en la nueva elástica.

La equipación está hecha con materiales reciclados y utiliza la tecnología HEAT.RDY Keep Cool para regular la temperatura de los jugadores durante los partidos.

Cuando el Real Madrid salte al campo este sábado en Balaídos (22:00 horas), el club blanco habrá estrenado ya sus tres equipaciones para este curso en sus tres primeros encuentros oficiales. En la Supercopa de Europa, que se ganó en el partido disputado contra el Eintracht Frankfurt se lució la primera.

La elástica local de este curso respeta el blanco característico del Real Madrid y utiliza el morado y el negro como colores secundarios. La equipación tiene un look clásico al contar con un cuello de polo y un patrón también sutil del escudo del club por toda la camiseta.

Modric, Casemiro y Kroos, con el trofeo de la Supercopa de Europa 2022 Real Madrid

La segunda equipación se estrenó el pasado domingo en el partido de Liga contra el Almería.

El Real Madrid debutó en el campeonato con victoria (1-2) y lo hizo luciendo su camiseta de visitante, de color morado y con el negro como secundario para colorear algunos detalles como el cuello redondo o las franjas de Adidas.

Luka Modric, durante el Almería - Real Madrid Europa Press

