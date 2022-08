El Real Madrid hace un set ante el Sturm Graz y se juega entrar en Champions contra el Manchester City

Gran presentación en Europa del Real Madrid Femenino. El equipo de Alberto Toril fue muy superior al Sturm Graz en la primera previa de clasificación para la Women's Champions League y también lo dejó claro en el marcador. Las merengues endosaron en el Alfredo Di Stéfano un 6-0 para avanzar a la final del playoff. El Manchester City, que repitió el resultado ante el Tomiris-Turan, es el último escollo para alcanzar la fase de grupos. Esther González fue la estrella.

Cuatro goles anotó la delantera madridista, con el estreno también de la recién llegada Naomie Feller y la guinda de Athenea del Castillo. Noche redonda para el Real Madrid Femenino que dominó a placer el encuentro este jueves hasta el punto en el que Misa Rodríguez fue una auténtica espectadora del partido. Las de Toril necesitan repetir la actuación ante un rival al que ya se sobrepusieron en su primera presencia en la máxima competición continental femenina.

El City, con mucho talento español que demuestra el gol que marcó este jueves Vicky Losada, amenaza al Real Madrid con dejarlas sin Champions League. Las blancas también pescaron este verano en su próximo rival tras la llegada de Caroline Weir. Laia Alexandri y Leila Ouahabi, además de la venezolana Deyna Castellanos, llegaron para aumentar el nivel del equipo de Mánchester. Será un gran duelo el que espera el próximo domingo.

Precisamente Weir fue una de las más destacadas del encuentro. Se notó su presencia en el centro del campo para que las jugadoras de Alberto Toril no dieron tregua desde el principio al equipo centroeuropeo, que pareció contentarse con limitarse a defender. Una ambición que a punto estuvo de encontrar su premio a los once minutos de juego en una eléctrica combinación en el área entre Esther y la exjugadora del Manchester City, que no acertó a culminar por muy poco.

Quien no falló fue Esther, que cuatro minutos más tarde, en el quince, abrió el marcador para el Real Madrid al cabecear a las redes un centro desde la banda izquierda de Athenea en una acción que partió, como no, de las botas de Weir. Resultado que no aplacó la voracidad de las locales que pudieron doblar su renta apenas tres minutos después con un disparo desde la frontal del área de Athenea que se estrelló en el larguero y cuyo rechace no atinó a introducir en la portería la exdelantera del Levante.

Ocasiones y más ocasiones que dejaron clara la superioridad de un Real Madrid que encarriló definitivamente la contienda a los 37 minutos de juego con el gol de la francesa Naomie Feller, otro de los nuevos refuerzos del conjunto blanco, tras culminar una acción en el área de Esther, que demostró que además de marcar también sabe asistir. Pero ni así bajo el ritmo el equipo de Alberto Toril, incansable en la presión, que volvió a toparse con el larguero en un remate de cabeza de la omnipresente Esther, que personificó, como pocas, la ambición del equipo madrileño.

Una sensacional trabajo de la delantera granadina que tuvo su recompensa con los tres nuevos tantos que anotó en la segunda mitad Esther, que se convirtió en la primera jugadora en la historia del conjunto blanco en firmar cuatro goles en un partido. Si en el 52 Esther, que el pasado curso anotó 17 dianas, cabeceó a las redes un centro desde la banda derecha de la mexicana Kenti Robles, diez minutos más tarde, en el 62, remató de primeras a las redes un pase desde la izquierda de la danesa Sofie Svava.

Una efectividad que Esther volvió a demostrar a los 67 minutos al establecer el 5-0 tras controlar en el área un pase en largo de la danesa Caroline Moller y batir con un potente disparo al guardameta del Sturm Graz. Completó la goleada madridista la internacional española Athenea, otro de los nombres propios del encuentro, que estableció en el 74 el definitivo 6-0 con el que el Real Madrid certificó su clasificación para la final de la primera ronda de la fase previa de la Liga de Campeones femenina.

Real Madrid 6-0 Sturm Graz

Real Madrid: Misa; Kenti Robles, Kethelen Sousa, Ivana, Olga; Toletti (Tere Abelleira, min. 46), Weir, Zornoza (Maite Oroz, min. 59); Feller (Svava, min. 46), Esther (Nahikari, min. 70) (Moller, min. 67) y Athenea.

Sturm: El Sherif; Grossgasteiger, Kirschstein, Magerl, Croatto; Malle, Maierhofer (Steiner, min. 84); Wirnsberger (Bertolo, min. 73), Matuschewski (Uka, min. 55), Schasching y Glibo (Tragl, min. 84).

Goles: 1-0, min. 15: Esther. 2-0, min. 37: Feller. 3-0, min. 52: Esther. 4-0, min. 62: Esther. 5-0, min. 67: Esther. 6-0, min. 74: Athenea.

Árbitro: Aleksandra Cesen (SLO). Sin tarjetas.

Incidencias: Encuentro de semifinales del grupo 4 de la primera ronda de la fase previa de la Liga de Campeones femenina disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid ante 2.340 espectadores

Sigue los temas que te interesan