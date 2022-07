El futuro de Bellingham ya está decidido: habrá batalla entre Real Madrid y Liverpool en 2023

El futuro inmediato de Jude Bellingham pasa por el Borussia Dortmund. El centrocampista inglés seguirá allí una temporada más, al menos. Tiene contrato hasta 2025, aunque el fuerte interés que hay sobre él de varios grandes de Europa hace difícil que lo acabe cumpliendo. Real Madrid y Liverpool se emplazan a 2023 para batallar por sus servicios.

Jürgen Klopp ha confirmado en rueda de prensa que su club no irá este verano a por Bellingham. "No está en el mercado, así que ese es el primer problema con ese jugador", decía cuando le preguntaban por el ex del Birmingham. Además, asegura tener en su plantilla todo lo que necesita ahora para el centro del campo.

Para que el Liverpol fiche para su medular se ha de dar la salida de alguien: "No creo que pase algo en el centro del campo, pero nunca se sabe. Si alguien viene y me dice 'me quiero ir'...".

Y añadió: "Nadie vino a mí, pero si eso sucede, entonces tenemos que hablar. Pero si la situación sigue como está, entonces ¿para qué fichar? No entiendo. La gente me habló de esto, pero lo último que se me habría pasado por la cabeza es que tenemos que fichar".

Otro motivo que da Klopp para no fichar es la apuesta que hace el Liverpool en tres jóvenes futbolistas: Harvey Elliott, Curtis Jones y Fabio Carvalho, estos dos últimos fichados este año: "Si contratamos a un jugador solo por tener alguien creativo, inmediatamente se lo ponemos más difícil a Harvey, Curtis y Fabio", dijo el alemán.

La guerra para 2023

La pregunta es si la progresión de alguno de estos puede hacer que el Liverpool pierda interés en fichar a Bellingham dentro de un año. El que le quiera fichar deberá hacer una fuerte apuesta económica por un jugador cuyo valor de mercado está ya en 80 millones de euros y solo tiene 19 años.

El Real Madrid cree que Bellingham puede ser ese jugador que complete su centro del campo del futuro. Este verano se ha unido Aurélien Tchouameni a Fede Valverde y Eduardo Camavinga, pero el club blanco quiere una cuarta figura que garantice así que el relevo de la CMK funcione.

Quedan por delante 12 meses de rumores y acercamientos. Bellingham está llamado a protagonizar uno de los grandes culebrones del 2023 y el Dortmund se frota las manos. El debate ya no está puesto en este verano. La batalla comenzará dentro de un año.

