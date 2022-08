Llega la hora de la verdad para el Real Madrid: seis títulos como objetivo en la temporada más rara

No va más. La temporada 2022/2023 está a punto de echar a rodar. Aunque quedan días de mercado de fichajes, el Real Madrid comenzará la campaña esta semana con los jugadores que tiene ahora mismo en plantilla. Los 24 hombres que forman parte del equipo merengue darán los primeros pasos para conseguir el objetivo de la temporada: levantar seis títulos. Este miércoles buscarán el primero con la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt y el domingo también inician el camino a la reválida de La Liga ante el Almería.

Carlo Ancelotti afronta este gran reto con dos caras nuevas, jóvenes que buscan su consagración y el hombre que recibirá con total seguridad el Balón de Oro de este año como líder. El italiano ha recibido dos refuerzos del máximo nivel que dejaron sus destellos en pretemporada. Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni elevan el nivel de una plantilla que deja atrás a leyendas como Marcelo, Gareth Bale e Isco y otros hombres que no triunfaron como Luka Jovic.

Todo esto tendrá un contexto nunca antes atisbado: un parón de más de un mes por el Mundial de Qatar 2022. La temporada comienza antes que nunca y terminará bastante tarde por este motivo con un calendario muy exigente sobre todo en esta primera parte de la campaña. Empezar con buen pie es una obligación, así como la gestión de los esfuerzos será fundamental con un gran dilema que todavía puede resolverse: la apuesta o no por un delantero suplente a Karim Benzema.

Karim Benzema, Luka Modric, Nacho Fernández y Lucas Vázquez durante un partido de pretemporada. Real Madrid

El francés es el líder, la estrella y por donde pasarán gran parte de las ilusiones de los aficionados merengues este año. Tras exhibir el mejor nivel de su carrera en el último año, Benzema recibirá el honor que se ha ganado a pulso durante toda la trayectoria: el Balón de Oro. Con el objetivo de seguir prolongando este estado de forma con 34 años, 35 en diciembre, y la disputa de su primer Mundial tras regresar con la selección francesa en 2021.

Pero también es otra temporada importante para un Vinicius Júnior que se está fajando la denominación de estrella mundial, el salto definitivo del factor X que fue Rodrygo Goes el año pasado, una 'CMK' en plena transición de la medular con los jóvenes y un Thibaut Courtois que fue el otro pilar clave para edificar el doblete de Liga y Champions League del que viene el equipo. Igualar esos dos éxitos será la base de la que partirá una plantilla que sueña con seis títulos.

El Real Madrid vuelve a afrontar una Supercopa de Europa tres años después de perder ante el Atlético de Madrid la última vez que disputaron esta competición. Antes ganó cuatro entorchados continentales. Tampoco consiguió las dos primeras que disputó ante Chelsea y Galatasaray. La exigencia del primer partido oficial de la temporada siempre es alta por lo que supone iniciar el curso. El rival, el Eintracht, viene más rodado. Aunque su estreno en la Bundesliga no fue muy satisfactorio: cayó con estrépito ante el Bayern Múnich.

No es menor el reto de esta Liga. Con un FC Barcelona resucitado a base de palancas, aunque todavía tiene que conseguir inscribir todos sus fichajes, el Real Madrid parece que tendrá un gran rival en su defensa del cetro nacional. El Atlético parece haberse quedado atrás en cuanto a la ilusión generada durante la pretemporada, pero con el 'Cholo' Simeone a los mandos este equipo se asegura siempre ser competitivo.

Luka Modric en El Clásico de pretemporada. Real Madrid

Aún más complicado será el reto de defender el trono de Europa. Habrá que esperar hasta el 6 de septiembre en una edición de la Champions League que condensará los encuentros de la fase de grupos más de lo habitual. Tras el "no" a los blancos de Kylian Mbappé para tratar de triunfar en Francia y en Europa con el Paris Saint-Germain, el fichaje millonario del Manchester City con Erling Haaland, la llegada de un nuevo millonario de Estados Unidos para rescatar al Chelsea y la reconstrucción del Liverpool de Jürgen Klopp, los cuatro clubes víctimas del Real Madrid buscarán venganza.

La 2022/2023 también planteará otro reto en forma de defensa de la Supercopa de España en la que se prevé que será un nuevo lugar para la rivalidad Barça - Real Madrid, así como un intento por volver a triunfar en una Copa del Rey que se resiste para los blancos en la última década. El objetivo puede completarse volviendo a demostrar al mundo entero que la entidad merengue es la mejor de todo el globo con un Mundial de Clubes aún por determinar en fecha.

Plantilla completa

El Real Madrid tiene un hueco en la plantilla que en teoría será para un tercer portero de la cantera. No habrá fichajes si no sucede nada extraño. Solo hay dos expedientes abiertos: resolver el futuro de Reinier Jesús y la habitual historia veraniega de Mariano Díaz. El brasileño espera conocer en los próximos días dónde jugará durante la temporada. Lo del delantero parece definitivo. Sería una sorpresa que no cumpla su último año de contrato con los merengues.

