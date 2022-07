Benzema, año I: líder, capitán y el referente de un Real Madrid que defiende el trono

Benzema ya es uno más en la pretemporada del Real Madrid. A la llegada de la expedición merengue, con Florentino Pérez y Carlo Ancelotti a la cabeza, a Los Ángeles se encontraron con el delantero francés. "¡Mamma mía, Karim!", se podía escuchar al técnico madridista al reencontrarse con su goleador. Todos estaban deseando volver a ver la cara del '9', de su nuevo capitán.

Como el Real Madrid ha publicitado para su gira por Estados Unidos: Benzema es el 'King'. El rey. Al estar en la cuna del cine, en Hollywood, qué mejor que comparar lo que le espera al futbolista con una de las tres películas que tienen el honor de haber sido galardonadas con más estatuillas de los Oscars en toda la historia. El retorno del Rey, la tercera parte de la saga de El Señor de los Anillos, bien podría estar protagonizada por el internacional galo.

Líder del Real Madrid. Pichichi de La Liga. Primer nuevo capitán. Además de principal artífice del éxito en el campeonato doméstico y en la Champions League del equipo blanco la pasada campaña 2021/2022. Benzema regresa con la difícil tarea de, como mínimo, igualar los registros que consiguió la pasada campaña. Y todo ello con su renovación hasta 2024 sobre la mesa.

El '9' blanco llega a tope. Durante las vacaciones también ha seguido con un particular plan de entrenamiento para volver al trabajo en el mejor estado de forma posible: "He descansado un día sí y otro no. Lo importante era el descanso mental. He notado mucho cariño en todas las partes en las que he estado. La afición está muy feliz. Y los compañeros he notado que también. Muy feliz de verlos a ellos y con ganas de entrenar".

Desde la concentración del Real Madrid en Los Ángeles, donde ya se ha ejercitado con el grupo, Benzema ha querido destacar que se encuentra "bien" en este punto del verano. Un mensaje tranquilizador para el madridismo: "Me siento bien. Vamos a hacer una buena pretemporada y luego empezamos como siempre para ir a por todos los títulos. Eso es lo más importante en este club".

Todos contra uno

En España, el francés apunta a protagonizar un duelo épico con Robert Lewandowski. El polaco, ganador del The Best de la FIFA en 2021, acaba de firmar con el Fútbol Club Barcelona. Las malas lenguas apuntan que si se decidió por llegar a La Liga es, precisamente, para demostrar en el mismo campeonato regular que es mejor que Karim Benzema.

En Europa también empujan fuerte. Y es que todos quieren derrocar al Real Madrid y al propio Benzema del trono. Los mejores clubes del Viejo Continente se están rearmando como no pasaba desde hace años. El Chelsea mete miedo, mientras que al Bayern Múnich ya han llegado Sané o De Ligt.

Por no hablar del Manchester City de Guardiola y el desembarco del deseado Haaland en el Etihad Stadium. Sin olvidar que el Paris Saint-Germain sigue aumentando su nómina de estrellas, la cual continúa liderando el tridente formado por Mbappé, Messi y Neymar.

