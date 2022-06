Gnabry lanza un guiño al Real Madrid en medio de los rumores y con Alaba como cómplice

Con la renovación de Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain, se reactivó el interés por Serge Gnabry. El futbolista del Bayern Múnich acaba contrato en 2023 y todavía no ha renovado con la entidad bávara. Su futuro continúa siendo una incógnita, pero los rumores no han impedido que mande un guiño al Real Madrid en la revista GQ.

En esa misma entrevista, con motivo de la colaboración de Adidas con Gucci, Gnabry compartió protagonismo con el madridista Alaba. El todavía jugador del Bayern ha sido preguntado por qué lugar de Madrid visitaría en primer lugar de estar en la capital de España.

El delantero alemán no tiene dudas: su primera parada sería el Santiago Bernabéu. "Iría directamente al Bernabéu y echaría un vistazo de cerca a todo. Desafortunadamente, aún no he jugado allí. Después de eso, definitivamente pasaría tiempo en la ciudad y trataría de explorar los rincones más hermosos".

Serge Gnabry, en un partido del Bayern Múnich de la temporada 2021(2022 AFP7 / Europa Press

Antes de que Serge Gnabry respondiese a la pregunta, David Alaba ya dijo saber qué destino iba a decir su excompañero en el Allianz Arena: "Yo sabría al cien por cien a dónde iría Serge -risas-". Por su parte el austriaco señaló que su casa sería su "primer puesto" y que después se iría a la ciudad para reunirse con sus amigos.

Durante dicha entrevista, ambos fueron preguntados por el racismo. Alaba afirmó que sí lo ha vivido en sus propias carnes: "En mi caso, sobre todo en mi niñez y adolescencia, hubo situaciones de racismo. Pero eso ha cambiado mucho desde que he estado más en el ojo público".

También Gnabry: "Sí, estas situaciones pasaban en la vida cotidiana y también en el fútbol. En ese momento, sin embargo, no percibí conscientemente los dichos o bromas dirigidas a mí como hostiles. Ahora sé que esas situaciones no estaban bien. Tengo la sensación de que el éxito y la fama te dan más respeto que quizás a otras personas negras en la vida cotidiana. Eso es una lástima, por supuesto, ¡y el nivel de conciencia no debería marcar la diferencia!".

