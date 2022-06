"Mbappé decía con 7 años que jugaría en el Madrid, no descarto que acabe siendo ídolo del Bernabéu"

Los Riccardi son una familia que hace muy poco se volvió algo conocida por las palabras de Kylian Mbappé acerca de su inclinación por el AC Milan cuando mira el fútbol italiano. Aunque si hay un club con el que soñó el ahora jugador del Paris Saint-Germain cuando era pequeño este es el Real Madrid.

Los Riccardi y los Mbappé estaban muy unidos. Una unión que se fortaleció gracias al fútbol. Más concretamente, al equipo de Bondy. Si por un lado, Wilfried Mbappé era el director deportivo del club del suburbio de París; por otro, Nicola Riccardi era el vicepresidente de este humilde conjunto de la capital francesa.

La mujer de Nicola, Beatrice, llevó a cabo durante años la función de niñera de Kylian. Por este motivo, ha concedido una reciente entrevista con La Gazzetta dello Sport. Ella no tiene ninguna duda: el sueño del delantero continúa siendo el Real Madrid. Jugar en el equipo blanco es algo que lleva deseando desde muy pequeño y cree, además, que algún día será el gran "ídolo" del Santiago Bernabéu.

Pasado y futuro

Beatrice Riccardi considera a Kylian Mbappé "como un hijo". "Empezó a quedarse con nosotros cuando tenía tres años y lo hizo hasta que se mudó a Montecarlo con el Mónaco. Ha sido como un hijo", ha afirmado en el medio italiano. La mujer ha asegurado, al mismo tiempo, que el de Bondy vivía pegado al balón: "No hacía otra cosa que jugar. Para los cumples se organizaban torneos, partidos infinitos...".

Desde niño quiso ser futbolista. Y desde niño siguió al Real Madrid. Aunque Nicola le regaló una camiseta del Milan: "Le regalamos una camiseta rossonera y le encantó. Sin embargo, él era madridista y con una blanca habría estado más contento. Desde los 7 años empezó a decir que un día habría sido profesional y que habría jugado en el Madrid. Nosotros nos reíamos, pero él ya lo tenía muy claro".

La familia Riccardi conoce muy bien a Kylian, de ahí que no duden en que la situación puede dar un nuevo giro de 180 grados para que se acabe ganando a la afición merengue: "Siempre fue ambicioso, está realizando todos sus sueños. Ahora le dijo que no al Madrid, pero en el fútbol todo va muy rápido y no descarto que en unos años será el ídolo del Bernabéu".

