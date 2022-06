Macron admite las presiones a Mbappé: "El papel de un presidente es defender a su país"

Antes de la celebración del último partido de la Ligue-1 para el Paris Saint-Germain de la temporada 2021/2022, el club confirmó la renovación de Kylian Mbappé hasta 2025. El futuro del delantero se había convertido en prácticamente una cuestión de estado en Francia. Llegando a inmiscuirse tanto Nicolas Sarkozy como Emmanuel Macron.

Precisamente, este último ha reconocido que habló con Mbappé para convencerle de su continuidad en el PSG. De dar la espalda al sueño de su niñez: jugar en el Real Madrid. Macron ha confirmado así que, como presidente de Francia, su deber es defender los intereses de su país. Y esto, en cuanto al fútbol, pasaba por retener a Kylian en el Parque de los Príncipes.

"Yo no intervengo en ningún traspaso. Soy como todo ciudadano en lo que se refiere al deporte. Tengo ganas de ver un buen partido y de apoyar a un equipo, en este caso al Olympique de Marsella. Tuve una conversación con Kylian Mbappé, simplemente para aconsejarle que se quede en Francia. Fue de manera informal y amistosa. El papel de un presidente es defender a su país", ha afirmado recientemente de Francia.

Cuestión de Estado

Tras renovar su contrato con el PSG, Mbappé confirmó esas conversaciones con Macron: "Claro que hemos hablado. Me ha dado buenos consejos. Hoy día cuando eres una figura nacional tienes derechos pero también deberes. Siempre he querido tener responsabilidades, Ahora que las tengo no voy a echarme atrás".

El delantero francés Kylian Mbappé posa con la camiseta del Paris Saint Germain EFE

"Me dijo que estaba muy contento, que es una buena noticia para el país y que está muy bien. Solo hubo una llamada. Siento mucho respeto hacia él. Pero no he tomado esta decisión porque me haya pedido que me quede, pero sí ha sido un parámetro entre otros", agregó el internacional francés en una entrevista para BFM TV.

"He respondido a la llamada de la patria y de la capital. Era demasiado pronto para irme de forma gratuita", afirmó entonces un Kylian Mbappé que en la rueda de prensa de su renovación reivindicó su patriotismo: "Soy de Francia, un país en el que quiero vivir, envejecer, instalarme al final de mi carrera, había un lado sentimental".

El 'culebrón Mbappé' se cerró con su inesperada renovación. Aunque todo apunta a que habrá secuelas. La cuestión es si el Real Madrid estará interesado en el futuro en su fichaje o si, por el contrario, su futuro pasa por Inglaterra o Italia. Ese mensaje de que quiere instalarse en Francia al final de su carrera invita a pensar en que sus planes pasan por abandonar su país en algún momento.

