Bale no piensa en la retirada tras dejar el Real Madrid: "Tengo un montón de ofertas"

La etapa de Gareth Bale en el Real Madrid llegó a su fin. Después de acabar contrato, el extremo galés puede firmar con cualquier otro club sin necesidad de traspaso. Durante los últimos meses, se había venido especulando incluso con la posibilidad de la retirada, pero esto es algo que el propio futbolista ha descartado.

El 'Expreso de Cardiff' se juega el billete para el Mundial de Qatar 2022. Antes de esto, en declaraciones recogidas por AFP y Mirror, el jugador ha asegurado que es "muy improbable" que cuelgue las botas de inmediato, así como también ha revelado que tiene "un montón de ofertas" para seguir jugando al fútbol lejos del Santiago Bernabéu.

Nada de retirada y sí a elegir la mejor opción desde su nueva posición como agente libre. Aunque ahora su punto de mira está en la Copa del Mundo: "Tenemos un partido muy importante y todo mi enfoque está ahí puesto. Realmente no necesito pensar o preocuparme por nada más. No tengo otras preocupaciones, solo me centro en Ucrania".

Gareth Bale, con la selección de Gales Reuters

Gales o Ucrania. Estos dos países se juegan el último billete europeo para estar en el Mundial, que se celebra entre los meses de noviembre y diciembre de este mismo año 2022. Sobre el conflicto que sufren los ucranianos por la invasión de Rusia también ha hablado: "Solo ver las fotos y leer sobre lo que está pasando es desgarrador".

El plan

Robert Paige, seleccionador de Gales, también se ha referido a Gareth Bale antes del partido ante Ucrania. "Bale tiene un plan y no quería desviarse de eso. Con los jugadores veteranos, les preguntamos qué necesitan para estar en las mejores condiciones en el día del partido", ha confesado el entrenador de los Dragones Rojos.

"Los jugadores nunca me han defraudado. Como entrenador de Gales, que si quieres a tus mejores jugadores en el campo, tienes que ser capaz de adaptarte", ha agregado el seleccionador galés. Además, ha destacado que están "todos emocionados" y que "se nota qué se juega el grupo". "Entendemos la importancia, pero tenemos un plan y tenemos que confiar en él", ha sentenciado Paige.

Fin a una etapa

El de Cardiff, antes de jugarse el ser o no ser en la Copa del Mundo, ya se despidió del Real Madrid con un emotivo mensaje: "Llegué aquí hace 9 años como un joven que quería hacer realidad mi sueño de jugar en el Real Madrid. Vestir la gloriosa equipación blanca, llevar el escudo en el pecho, jugar en el Santiago Bernabéu, ganar títulos y ser parte de lo que es tan famoso y alcanzable por tan solo unos pocos, ganar la Champions League".

"Ahora puedo mirar hacia atrás, reflexionar y decir con honestidad que este sueño se hizo realidad y mucho, mucho más. Ser parte de la histórica de este club y conseguir todo lo que hemos logrado juntos en el Real Madrid ha sido una experiencia increíble que jamás olvidaré", agregó el hombre de La Decimotercera.

[Más información - Cambio de jerarquía en el Real Madrid para la nueva era: de Benzema a Carvajal]

Sigue los temas que te interesan