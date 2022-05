Kroos explica su enfado con un periodista: "Quería oír que ganamos la Champions injustamente"

Los jugadores del Real Madrid ya se han ido de vacaciones o han acudido a la llamada de sus países para el disputar los compromisos internacionales del mes de junio. Los blancos acaban la temporada con un buen sabor de boca después de ganar no solo La Liga, sino también la Champions League ante el Liverpool. Aunque hubo un futbolista merengue que no ocultó su enfado en un momento puntual.

La imagen de Toni Kroos dejando plantado a un periodista se volvió viral después de la final de París. El centrocampista alemán se enfadó mucho con un reportero después de que este le preguntase si estaba sorprendido porque el Real Madrid hubiese sufrido tanto durante los 90 minutos frente al Liverpool. "90 minutos y solo se te ocurren preguntas de mierda", contestó el germano.

Ahora, el '8' blanco habla sobre este capítulo que, por otro lado, no empañó la fiesta que vivió el Real Madrid, así como tampoco su propia felicidad al conquistar la que ha sido su quinta 'Orejona' en lo individual. En el podcast Einfach mal luppen, que comparte con su hermano Felix, Toni profundiza en su desencuentro con el periodista en París.

"En ese momento solo estaba cabreado. Estaba cabreado con él. Por supuesto que tuvimos que pasar dos o tres fases de presión, también se lo dije cuando hizo la pregunta. Pero eso es normal. ¿Qué esperas? ¿Que dominemos al Liverpool durante 90 minutos? Son un equipo de clase mundial. Había que ganarles y eso es lo que hicimos", explica el excampeón del mundo.

Las finales se ganan

Lo que no gustó a Kroos fue cómo planteó la entrevista el reportero. Pareciendo que iba al ataque del jugador, en particular, y del Real Madrid, en general. "Puedes preguntar: '¿Cómo has visto el partido?' Yo no habría dicho que los pusimos contra la pared desde el primer minuto hasta el 90", asegura el centrocampista germano.

Para cerrar este capítulo y finalizar con el tema, el futbolista merengue es rotundo al afirmar que lo que importa en una final es ganar: "Soy el primero en decir que fue un partido igualado y que, probablemente, el Liverpool tuvo algunas ocasiones más. Pero ganamos el partido, como en los últimos meses. Pero en lugar de ello quería oír que vencimos injustamente. Me importa una mierda en una final, hay que ganarla".

[Más información - La fiesta del Real Madrid por la 14ª: del 'amor' de Ayuso al ‘zasca’ de Almeida y las lágrimas de Marcelo]