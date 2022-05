El Real Madrid agranda su leyenda al conquistar su 14ª Champions League ante el Liverpool

El Real Madrid ganó La Decimocuarta en París gracias a un gol de Vinicius Júnior en el minuto 59. El niño prodigio, que fichó por el club blanco antes de cumplir la mayoría de edad, se consagró en una final que estuvo marcada por la polémica y en la que el equipo español sobrevivió también gracias a los paradones de Courtois. Entre el portero y el delantero pusieron una nueva Champions League en la sala de trofeos del Santiago Bernabéu. [Narración y estadísticas: Liverpool 0-1 Real Madrid]

El gran protagonista fue Courtois, que fue el MVP y batió el récord histórico de paradas en una final con nueve paradas. Algunas de gran mérito y cinco de ellas, simple y directamente, paradones que valen una Copa de Europa. El belga se ha convertido, por propio derecho, en el mejor portero del mundo y en el mejor de la historia del Real Madrid junto a Iker Casillas.

El Liverpool gozó de muchas más ocasiones, pero el Real Madrid acertó y los reds chocaron uno y otra vez contra Courtois. Cierto es que el árbitro y el VAR anularon un gol legal a Benzema. El balón le llegó al francés después de que tocara Konaté y rebotara en Fabinho. Un error grave que quedó en nada por el genial pase de Fede Valverde y el gol de Vinicius.

El Real Madrid mejoró tras el descanso y el uruguayo encontró en el segundo palo al brasileño. El tanto de Vinicius pasará a la Historia tal y como lo harán los cinco paradones de Courtois. Las manos que levantaron la Champions en París fueron las de Marcelo, que supera con 25 títulos a Gento, pero antes las de Courtois habían agarrado la copa.

Salah tendrá pesadillas con Courtois. Cuatro de las cinco grandes paradas fueron al egipcio. La primera a bocajarro en la primera mitad y las otras tres en la segunda. Un tiro desde las frontal, una tras un remate casi en la línea de fondo que recordó a la de Casillas al Leverkusen en el 2002 y una mano milagrosa arriba cuando el Liverpool ya veía el 1-1 en el marcador.

La parada pendiente fue a Mané en el minuto 21. Una mano que contó con la ayuda del palo para evitar el tanto del Liverpool. Increíble. Pocas veces un portero fue tan determinante en la final de Champions. Una exhibición que recuerda a la de Iker en 2002, aunque en esta ocasión, 20 años después, Courtois fue clave del primer minuto al último. Fue una constante en la final.

El Rela Madrid sufrió mucho, muchísimo. En la primera mitad ni tiró a puerta. Esta vez no ganó remontando, como contra el PSG, el Chelsea y el City, pero también fue inexplicable. Supo salir vivo y acabó matando las ilusiones de los de Klopp. Las manos de Courtois sostuvieron al equipo de Ancelotti y el pie de Vinicius fulminó al Liverpool.

La final fue tan histórica como que fue la primera del presente siglo en retrasarse por incidentes. El caos de organización por parte de la UEFA y de la ciudad de París y miles de hinchas ingleses con entradas falsas provocaron graves incidentes en la puerta Z del Stade de France. El partido no empezó hasta las 21:36. Nuevo suspenso para Ceferin. La imagen de París también sale dañada a solo dos años de que organice los JJOO de 2024.

A pesar de estos graves incidentes que hasta hicieron temer con la suspensión de la final, el fútbol ganó el partido. La primera mitad fue del Liverpool, pero Courtois se agigantó para frenar a Salah y Mané. Un disparo de este último acabó despejado por el portero y estrellándose contra el palo después. En esa media hora inicial el equipo de Jürgen Klopp maniató por completo a un Real Madrid que solo creó peligro en la última, y polémica, jugada de la primera mitad.

Fue en el minuto 43 cuando el árbitro y el VAR anularon un gol legal a Karim Benzema. El francés se lio con la pelota dentro del área, después fue Alisson el que se equivoca y no la atrapa y el balón acaba en Fede Valverde. Konaté toca y después da en Fabinho para terminar el esférico de nuevo en los pies de Benzema para marcar gol. Jugada liosa, pero clara según el reglamento. El balón llegaba procedente de dos jugadores del Liverpool y no de una salvada. Sin embargo, Turpin no decretó el tanto tras varios minutos de visionado en la sala del VAR.

El Real Madrid se sobrepuso en la segunda mitad y Fede Valverde encontró, con un centro raso y fuerte, a Vinicius en el segundo palo para que hiciera el gol de la victoria antes de que se cumpliera la hora de encuentro. El Liverpool lo intentó todo hasta el final, pero Courtois decidió que esta copa era blanca. Salah gozó de dos nuevas grandes ocasiones, pero el belga fue un muro infranqueable. Entre Vinicius y Courtois levantaron la 14ª Champions del Real Madrid al cielo de París.

