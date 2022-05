Dani Carvajal: "En París fue un descontrol, es una pena que quede manchada la final"

El Real Madrid conquistó La Decimocuarta en París. Un día de fiesta para el fútbol que quedó empañado por los incidentes que se produjeron en la previa del encuentro entre los blancos y el Liverpool. Aficionados del equipo inglés intentaron entrar al Stade de France sin entrada.

Las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo. Desde seguidores reds saltando las vallas a otros que sí tenían entradas siendo gaseados con gas pimienta por las autoridades. Todo esto provocó que la final de la Champions League tuviese que retrasar su inicio, previsto para las 21:00 horas. No fue hasta pasadas las 21:35 cuando al fin dio comienzo el espectáculo.

Incluso los jugadores llegaron a temer por sus familias. Así lo ha confesado Dani Carvajal durante un acto con la selección española de fútbol: "Fue un descontrol bastante importante. Las familias y las personas más allegadas, a mis padres, a mi mujer y a mi hijo, les tuvieron que dejar en la puerta del estadio porque no les podían garantizar la seguridad al entrar al estadio".

️ @DaniCarvajal92, internacional de la @SeFutbol: "Es muy importante dar apoyo a las empresas españolas como @APK_Renting. Es todo un orgullo".



️ "El renting es una opción fantástica para tener tu vehículo".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/LFz7SUinql — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 31, 2022

"Dentro nos dijeron que el retraso del inicio era por seguridad. Nos íbamos enterando de todo. Es una pena que quede manchada la final. Deben de tomar nota para que mejore todo porque hubo gente que lo ha sufrido bastante y lo que debía ser un día soñado, hubo gente que no pudo disfrutar", ha añadido el lateral del Real Madrid y de la Selección.

Avalanchas, robos...

Muchos de los que acudieron al Stade de France el pasado sábado pasaron miedo. En el Liverpool están muy enfadados con la organización. Especialmente porque muchos señalan a sus aficionados como los únicos culpables de la situación. Desde la UEFA estudian todo lo sucedido en Saint-Denis, mientras que en el Comité Olímpico Internacional (COI) están preocupados porque es París la sede que alberga los próximos JJOO de 2024.

Thierry Henry ya lo avisó antes de la final: "Ojo, el estadio está en Saint-Denis, no en París. Sí, está muy cerca, pero créanme que no querrían estar en Saint-Denis. Saint-Denis no es París". Un suburbio pobre en el que la marginalidad es la tónica general, así como la criminalidad. De hecho, Numbeo, base de datos global, coloca a París como la 13ª tasa de criminalidad de toda Europa.

[Más información - Los memes más divertidos de La Decimocuarta del Real Madrid: Liverpool, Guardiola, Barça, Mbappé...]

Sigue los temas que te interesan