Los secretos tras el éxito de Vinicius: dieta, más entrenamientos y su relación con Benzema

Vinicius Júnior marcó el gol de la victoria para el Real Madrid en la final de la Champions League 2021/2022. Hasta llegar a ese momento, el joven extremo brasileño llegó a ser el centro de muchas críticas. Un duro entrenamiento, un cambio en su dieta, la contratación de un chef personal y los consejos de Benzema han ayudado a sacar esta versión mejorada de 'Vini'.

El extremo brasileño ha acabado de romper. De explotar. Las críticas que le han perseguido desde que aterrizó en la capital española ya son cosa del pasado. Gracias a la confianza de Carlo Ancelotti y también a su trabajo diario, tanto dentro como fuera de Valdebebas, el '20' blanco ha consumado una de las mayores transformaciones de los últimos años en el fútbol.

El internacional canarinho ha llegado a superar la barrera de los 4000 minutos. Una barrera solo apta para los 'elegidos'. Con 22 goles y 20 asistencias, entre todas las competiciones, ha cerrado el curso con nota muy alta. Estos registros en un total de 52 partidos. Aunque si hay un momento que no olvidará nunca, ese es el del gol al Liverpool. Tanto que bien vale una 'Orejona'. La Decimocuarta.

La dieta

¿Qué se esconde tras el éxito de Vinicius? Pues uno de estos está en su dieta. Desde qué come a la contratación de un chef francés para cuidar al máximo su alimentación. No es la primera vez que un cambio así ha producido mejoras notables en deportistas de muchos ámbitos. 'Vini' no es una excepción. Con varios grupos de alimentos por bandera, el brasileño ha ido adaptando sus gustos y costumbres.

La dieta de Vinicius se basaba en frijoles negros, filetes y arroz. Además de estos alimentos, también comía pasta, pollo y pescado. Ahora su plan es más completo. Huevos, pollo, pescado (salmón, atún y sardina), verduras, legumbres y frutas (melón, sandía, plátanos, frutos rojos, peras, manzanas y cítricos) son los protagonistas de su día a día en lo que se refiere a la alimentación.

El entrenamiento

Un ejemplo en el mundo del fútbol en cuanto a la disciplina en el entrenamiento es Cristiano Ronaldo. Muchos sueñan con llegar tan alto como el delantero portugués y Vinicius Júnior, desde que llegó a la casa blanca, no ha dudado en trabajar tan duro en el día a día como el que fuera el máximo referente del Real Madrid durante casi una década.

Los planes específicos han estado a la orden del día. En especial cuando la pandemia de la Covid-19 provocó un parón de las competiciones. Más fuerza y sobre todo más velocidad. Lo primero para fortalecer los músculos e intentar regatear lesiones. Además de, por supuesto, ganar potencia para, a la hora de enfrentarse con otros rivales, poder luchar de tú a tú.

Gran parte del juego de Vinicius se centra en la velocidad. De ahí que entrenar y mejorar esta característica es vital. Al igual que en su día lo fue para Cristiano. Para superarse a sí mismo, no dudó en contratar al preparador físico Thiago Lobo. De hecho, este le mandó un mensaje con la consecución de La Decimocuarta: "Creer no es solo pensar que es posible, es hacer lo que sea necesario para que esto suceda, es comprometerse a transformar los pensamientos en acciones y los sueños en realidad".

Ancelotti, Benzema...

El último secreto viene de la mano de los hombres que le han rodeado en este último año. El cambio en el banquillo tras el último adiós de Zinedine Zidane provocó que Carlo Ancelotti regresase a la casa blanca. Al italiano le tembló el pulso. Vio el talento de 'Vini' y no dudó en apostar por él. Cada vez más minutos. Cada vez más protagonismo... hasta convertirle en uno de sus innegociables.

Esta confianza la ha puesto en más de una ocasión de relieve el propio Vinicius: "Se agradece que el míster me dé la confianza y los jugadores me dan la confianza que necesito para hacer las cosas bien". "Ancelotti nos da la confianza que necesitamos", ha vuelto a reiterar después. Pero, además del 'factor Ancelotti', también es importante su vínculo con Benzema.

Entre ellos ha ido forjándose una especial relación. De pupilo a maestro. De compañeros. Y también de amigos. Benzema no ha dudado nunca en ayudarle en todo lo que estuviese al alcance de la mano. En especial en materia de finalización de cara a puerta. De soportar la presión ante la crítica. Porque si algo sabe Karim es cómo superar el injusto trato que en ocasiones da cierto sector del madridismo.

"Le digo siempre que se concentre y juegue su fútbol como siempre. Es joven de edad, pero no en el campo, porque ha jugado más de 100 partidos. Tiene que centrarse en el partido porque puede ganarlo él solo. Hablo siempre con él. En el campo también. Puede ser todavía más decisivo. Tiene un margen muy importante y facilidad", afirmó el '9' blanco, precisamente, antes de la final de la Champions ante el Liverpool.

Para Benzema, 'Vini' está en el Top 5 del mundo. Y subiendo puestos. "Hace de todo Marca goles y asiste", reivindicó el delantero francés. La estrella de Vinicius no ha hecho más que encender y coger fuerza. De momento, ya tiene su primera 'Orejona'. El futuro es suyo.

