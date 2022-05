Vinicius y los 6 años que cambiaron su vida: de la favela de su abuela al gol de La 14ª del Real Madrid

Vinicius Júnior ha completado la temporada de su consagración en la élite del fútbol mundial dejando su huella en La Decimocuarta. El joven de 15 años que dormía con su abuela en una favela y que tres años después firmaba por el Real Madrid, ya es una estrella de este deporte. Con 21 años marcó en la final de la Champions League ante el Liverpool el único gol del encuentro que encumbra su carrera. Durante todo este tiempo ha soportado burlas por su falta de acierto; ahora esos mismos le aclaman.

El don del oportunismo que tiene este joven delantero apareció en París. Corría el minuto 59 del encuentro en el Stade de France cuando decidió seguir un ataque que llegaba por la otra banda en los pies de Fede Valverde. El uruguayo quiso tirar a portería cuando se acercó al área, pero le salió un centro magnífico que el jugador de fútbol brasileño aprovechó. Un sutil toque con la izquierda de primeras servía para que Vinicius lleve una nueva Champions League a las vitrinas del Santiago Bernabéu.

El fichaje de 45 millones de euros de Florentino Pérez que no había debutado con el Flamengo confirmó este sábado que la apuesta del Real Madrid es firme. La misma semana en la que el fichaje de Kylian Mbappé se ha malogrado, Vinicius Júnior tiene los galones suficientes para ser un líder sobre el campo. El niño que nació en São Gonçalo, una de las localidades con menor renta per cápita de Brasil y se crio en el peligroso barrio de Porto do Rosa ya es una estrella del deporte.

Un niño tímido

Vinicius ha pasado de marcar goles descalzo en porterías formadas con dos chanclas a anotar el gol que todo futbolista sueña con marcar. Todo en la vida de Vinicius pasa a la velocidad de la luz, como él mismo juega. Su temprano salto al estrellato le convirtió en un niño prodigio, pero la vida no fue sencilla hasta entonces para la familia Paixão. De 2016 a 2022, la pobreza de las favelas quedó atrás para ser un jugador que estará entre los primeros cinco del próximo Balón de Oro.

El barrio de Porto do Rosa está controlado por los narcotraficantes y el fútbol callejero se convierte en la única vía de salida para que los jóvenes escapen de las drogas y de las bandas que vigilan los accesos a las favelas. La familia y las compañías se convierten entonces en el pilar fundamental para poder luchar por un futuro mejor. El sueño de Vinicius desde bien pequeño fue el de convertirse en futbolista profesional para poder trasladar a su familia a un entorno más seguro.

Vinicius en sus inicios en el fútbol sala

No era fácil la vida en São Gonçalo y la familia se tuvo que separar cuando el internacional con Brasil tenía solo 7 años. Su padre, que trabajó como instalador de Internet, se marchó a São Paulo para poder enviar algo de dinero a casa. Vinicius vivía en la casa de Nilza, la abuela paterna, situada en la Rua Heitor Rodrigues, 40. El futuro jugador del Real Madrid compartía habitación con su abuela y Fernanda, su madre, con su hermana pequeña Alessandra.

Hasta 2016 Vinicius no tuvo la más mínima comodidad, pero consiguió darle esa seguridad a su familia que tanto ansiaba. Lo logró con solo 16 años. Fue entonces cuando firmó su primer contrato con el Flamengo y se mudó junto a sus padres y sus hermanos a una de las zonas más lujosas de Río de Janeiro. Solo unos meses después fichaba por el Real Madrid a cambio de 45 millones de euros. A partir de ahí tuvo que luchar con la presión de defender el escudo madridista.

Goleador

Su primer año dejó destellos del futbolista que estaba en ciernes, pero también su principal problema: le costaba definir. Los que lo conocían, no dudaban: "Siempre ha marcado muchos goles, era el máximo goleador siempre". Solo necesitaba tiempo. Pero eso no existe en el Real Madrid. La labor de Thiago Lobo, su fisioterapeuta, y sus grandes amigos, Wesley y Menegate, hicieron una gran labor en sus tres primeras temporadas para que el joven Vinicius se mantuviera firme ante las críticas.

En la 2021/2022 ha llegado su gran eclosión. De los seis goles y siete asistencias que anotó la pasada temporada, ha pasado a los 22 tantos y los 20 pases de gol. La sociedad que ha creado con Karim Benzema ha sido esencial para que el Real Madrid haya ganado el doblete esta temporada. El vestuario blanco no dejó de confiar en su compañero, que fue otro soporte para aupar al estrellato a un futbolista que ya es una realidad en la élite.

Vinicius celebra su gol al Liverpool en la final de la Champions League Reuters

Este sábado cogió esos galones para, en el segundo disparo a puerta del Real Madrid, hacer el gol que finalmente dio el triunfo a los blancos. La final será recordada por las antológicas paradas de Thibaut Courtois, pero también por el factor diferencial de Vinicius. Salah las tuvo de todos los colores en la otra portería y no consiguió acertar. el brasileño marcó su primer gol en una final de Champions, levantó su primera 'Orejona' y dio otro paso en su todavía corta leyenda.

También hay que darle parte de reconocimiento a Carlo Ancelotti. El trabajo del técnico italiano con Vinicius ha hecho del brasileño un nuevo jugador. Porción a porción se ha ido construyendo la figura de la gran estrella del Real Madrid. A sus 21 años ha alcanzado una parte del Olimpo, pero le queda mucho para cumplir con el cometido con el que llegó al club: ser parte importante de la historia. Algunos de sus compañeros han conseguido este sábado la quinta Champions. A él le queda tiempo.

