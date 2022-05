¿Por qué Isco se queda sin su quinta Champions con el Real Madrid?

Catorce. El Real Madrid conquistó La Decimocuarta ante el Liverpool en París. Una Champions League que encumbra a toda una generación de futbolistas que, con esta, ya suman cinco. Modric, Benzema, Carvajal, Nacho, Marcelo y Bale se suman al club. También Kroos, aunque el alemán en dos clubes: cuatro de blanco y una con el Bayern Múnich. Sin embargo, un jugador merengue se queda fuera del grupo: Isco.

El de Arroyo de la Miel cuenta con cuatro Champions en su palmarés individual. De La Décima conquistada en Lisboa a La Decimotercera en Kiev. También forma parte de la plantilla madridista en esta temporada 2021/2022. Entonces, ¿por qué no se une al 'club de los cinco' como el resto de sus compañeros?

Pues se debe a una regla de la UEFA. Isco Alarcón no ha disputado ni un solo minuto esta temporada en la máxima competición del fútbol europeo. De ahí que, aunque se haya llevado la medalla, no se le contabilice la Champions en su marca histórica. La regla dice que contará la Copa de Europa a aquellos "jugadores que han jugado en el equipo ganador de la UEFA Champions League. No cuentan los suplentes sin minutos o los jugadores de la plantilla no utilizados".

Isco Alarcón Reuters

El de Isco no es un caso único. En la temporada 2014/2015, fue el Fútbol Club Barcelona el que se llevó la 'Orejona'. Entonces este título no fue sumado hasta a tres jugadores: Claudio Bravo, Thomas Vermaelen y Douglas Pereira. La pasada campaña volvió a pasar. Este caso a Willy Caballero en el Chelsea. Además, para el Real Madrid esta campaña tampoco ha disputado ni un solo minuto en Europa el portero ucraniano Andriy Lunin.

Último partido

No contará en su palmarés, pero Isco sí que se lleva la medalla a casa. Una medalla conquistada en el que ha sido su último partido con el Real Madrid. Acaba contrato el próximo 30 de junio y no hay opción a renovación. Esto es algo que el '22' sabía y ya tiene completamente asumido. Ahora solo falta por conocerse cuál será su siguiente club. En los últimos meses se ha hablado de Betis y Sevilla, además de que también tiene 'novias' por el Viejo Continente.

