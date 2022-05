La placa de Courtois aparece arrancada en el Wanda Metropolitano

Este lunes, ni 48 horas después de que el Real Madrid levantase La Decimocuarta en París, la placa de Thibaut Courtois en el paseo del Wanda Metropolitano ha aparecido arrancada. La noticia llega poco después de que Enrique Cerezo hablase, precisamente, sobre el deseo de algunos aficionados del Atlético de Madrid de quitar este tributo al portero belga.

Tres días antes de la final de la Champions League, Courtois protagonizó unas declaraciones que no gustaron nada a los colchoneros. "El Liverpool ya jugó contra el Real Madrid en 2018 y, si te enfrentas al Real Madrid, sabes que ganan las finales. Ahora estoy en el lado bueno de la historia", declaró el guardameta.

Después de sus palabras llegó el momento de la verdad. El internacional belga, pese a no estar en su plenitud física por unos problemas, acabó siendo el gran héroe de La Decimocuarta. El MVP de la final para la UEFA. Esto parece ser la 'gota que colmó' el vaso para los atléticos. Estos, de la peor forma, han tomado la justicia por su mano.

| Atletico fans have ripped off Courtois’ plaque from Wanda. #rmalive pic.twitter.com/IADXkhFb9p — Madrid Zone (@theMadridZone) May 30, 2022

Aunque lo cierto es que Enrique Cerezo ya les señaló el camino. Probablemente, el presidente del Atlético de Madrid no esperaba que sus palabras fuesen tomadas al pie de la letra por su afición: "Si quieres quitar la placa de Courtois ve con un pico y una pala y quítala".

El club rojiblanco dedica una placa, que se coloca en el paseo del Wanda Metropolitano, a los jugadores que superan los 100 partidos defendiendo la elástica colchonera. Este es el caso de un Courtois que cambió el Atleti por el Chelsea para acabar llegando después al Real Madrid.

Courtois y el blanco

Pese a hacerse un nombre en el Atlético, Courtois ha ido demostrando su madridismo con el paso de los años. Y eso que al principio se le recordó mucho aquel inapropiado cántico que protagonizó allá por 2013. Por ello ha pedido perdón en más de una ocasión. Pero, además, ha hecho que esto quede prácticamente en el olvido con sus buenas paradas y con su personalidad y defensa del Real Madrid, al que define como el club de su vida.

"Sé que me han dado palos, pero siempre soy sincero cuando hablo. Al empezar el partido tenía la sensación de que no iba a recibir ningún gol. He trabajado tantos años para llegar al club de mi vida que sabía que no podía fallar. Hoy nadie me podía quitar las ganas de ganar una Champions. Por mis muertos que la iba a ganar", afirmó tras ganar su primera 'Orejona'.

