Courtois, MVP de la final de Champions con una lesión: jugó en París con problemas físicos

El héroe de La Decimocuarta fue Thibaut Courtois. El guadameta belga protagonizo varias paradas milagrosas que mantuvieron la portería del Real Madrid a cero. La UEFA le condecoró con el premio a MVP de la final. Hizo historia y eso que no se sabía una circunstancia clave, revelada por Radio MARCA.

Courtois jugó lesionado la final de la Champions League. El portero del Real Madrid arrastra molestias en el pubis desde tiempo, lo que da más mérito a su espectacular actuación en París. No estaba ni cerca de si 100% y aún así evitó que el Liverpool marcara en la final.

Como revelan los periodistas Miguel Ángel Toribio y Carlos Vicente, Courtois lleva semanas dolorido. Apenas pudo descansar, obteniendo solo un respiro durante las jornadas final de La Liga en las que dejó su sitio a Andriy Lunin. Pero por nada del mundo se iba a perder la final del pasado sábado.

Thibaut Courtois impide que Ibrahima Konate remate un balón Reuters

"Por mis muertos que iba a ganar esta Champions", reconocía Courtois sobre el césped del Stade de France tras sonar el pitido final del partido.

En Bélgica son conscientes de la situación de su portero. El diario Le Soir ha publicado unas palabras del propio Courtois, quien pidió que no vieran la luz hasta después de la final. Thibaut reconocía sus problemas: "El dolor está ahí, pero lo puedo soportar y, sobre todo, está controlado desde enero. En principio no habrá operación, pero si quiero empezar bien la temporada que viene tendré que ir con cuidado y no forzar".

No irá con Bélgica

Tras la final de Champions, Courtois confirmó que seguía con molestias: "He vuelto a sentir dolores durante el partido contra el Liverpool". Por eso todo apunta a que será baja con Bélgica durante los partidos de Nations League que se disputan desde esta misma semana.

Courtois tuvo problemas en los aductores a comienzos de año y desde entonces se ha tratado con el cuerpo médico del Real Madrid. En unos días le verán los doctores de la selección belga, con la que está citado esta semana, y se espera que le liberen de los compromisos de su selección, que son cuatro durante las próximas semanas.

Sin el compromiso con la selección que dirige Roberto Martínez, Courtois empezará sus vacaciones pronto. El guardameta del Real Madrid tendrá un merecido descanso de varias semanas, hasta que se tenga que incoporar durante la primera semana de julio al inicio de la pretemporada 2022/2023 del equipo blanco.

