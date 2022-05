El futuro de Bale e Isco tras acabar contrato con el Real Madrid

Gareth Bale e Isco Alarcón acaban contrato con el Real Madrid y no seguirán más tiempo como jugadores del equipo blanco. Ahora la duda que se abre en torno a estos dos futbolistas es qué pasará a partir del 30 de junio. Mientras uno suena para la MLS, el otro tiene opciones de continuar su carrera en España.

El galés y el de Arroyo de la Miel vivieron su último partido en el club de Concha Espina en la final de la Champions League 2021/2022. Los merengues conquistaron La Decimocuarta ante el Liverpool. En el estadio Santiago Bernabéu, en el increíble fin de fiesta, los dos se despidieron de la que ha sido su afición durante estos años.

Por el momento, solo Isco se ha despedido públicamente. Con un mensaje muy aplaudido por el madridismo. Además de ellos, también Marcelo deja el vestuario merengue con el final de la presente temporada. Al igual que los anteriores, también acaba contrato este 30 de junio de 2022.

Futuro de Isco

La salida de Isco Alarcón del Real Madrid era un secreto a voces. Sin opción a renovación, el malagueño se va libre del Santiago Bernabéu. En los últimos meses se ha venido especulando con el interés del Sevilla. Pero, además, también ha entrado en juego la opción del Betis.

También clubes del resto de Europa han mostrado cierto interés. En la Premier League, el West Ham. Mientras que en la Serie A se ha hablado de la Fiorentina y, últimamente, de la AS Roma de José Mourinho. En las próximas semanas se conocerá cuál será el destino del malagueño.

Por el momento, él ya se ha despedido con dardo incluido a Kylian Mbappé: "Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir. Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones (por Mbappé)". Además, Isco ha tenido un gran guiño al hablar de que La Decimoquinta está en camino.

¿Y Bale?

En cuanto a Gareth Bale, se ha especulado con un futuro en España. Más concretamente, en el Atlético de Madrid. Pero esta no va a ser una vía para él. Las opciones reales son desde jugar en el equipo de su ciudad, el Cardiff, o cruzar el Atlántico para comenzar una aventura en la MLS.

Otra vía abierta para él es la retirada. De hecho, su agente, Jonathan Barnett, no ha obviado esta opción para el 'Expreso de Cardiff' si la selección de Gales no se clasifica para el Mundial de Qatar 2022. En cuanto a seguir su carrera en la MLS, es el DC United el club con el que vinculan a Bale. No con el Inter Miami de David Beckham.

